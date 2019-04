‘Gatos de El Puerto’ denuncia el impago de la subvención por parte del Ayuntamiento

Ayer fue La Gaviota. Otras veces ha sido Anydes. Hoy Gatos de El Puerto, el colectivo animalista, se suma a la lista de asociaciones locales que denuncian el impago de subvenciones por parte del Ayuntamiento. En este caso el dinero prometido debía sufragar la castración de las distintas colonias de gatos de la ciudad. Esta medida -que resultó ganadora en los anteriores Presupuestos Participativos - junto a la creación de los carnets de cuidadores (que acreditaban a los voluntarios para atender a los gatos) y la instalación de contenedores de basura reciclados como refugio de los animales, fueron las acciones que se concretaron en el convenio que la organización firmó el 26 de diciembre con el Ayuntamiento.

No obstante, esto es como todo: sobre el papel los propósitos quedan muy bonitos, (de hecho, la protectora se puso manos a la obra); pero luego, lo difícil llega a la hora de llevarlo a la práctica. Y así ha sido ya que, por el momento -y a pesar de ya haber realizado algunas de las acciones- el Ayuntamiento aún no ha aportado los 29.000 euros asignados en los Presupuestos Participativos para la castración. “No hemos recibido un céntimo, nos han pedido la documentación a cuentagotas, nos hemos gastado todo el dinero con la promesa de que nos pagarían y al final nada de nada”, explican desde la asociación, donde algunos voluntarios han invertido sus propios ahorros en la castración. “Nosotros confiamos porque quien da una palabra, luego la cumple. Pero al final se ha roto el pacto, se han ido y no sabemos qué va a pasar”, denuncian haciendo referencia a José Luis Bueno (antiguo concejal de Medio Ambiente) y Antonio Fernández (también hasta hace poco concejal de Hacienda), las dos personas con las que la asociación ha mantenido más contacto en relación a este tema.