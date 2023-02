Domino's Pizza abre su primera tienda en El Puerto y donará la recaudación de la apertura a Cruz Roja

Domino's Pizza, la marca líder en servicio de pizzas a domicilio operada por Alsea en España, ha inaugurado ya su primera tienda en El Puerto de Santa María, la número 14 en Cádiz y número 66 de toda Andalucía. Ubicada en la Avenida de la Constitución, 32, creará 30 puestos de trabajo en la ciudad. Con sus 104,39 metros cuadrados y sus dos terrazas, el nuevo local tiene capacidad para 90 personas. Además, como parte de su política de responsabilidad social, el nuevo Domino´s Pizza inicia un acuerdo de colaboración (Domino´s Colabora) con Cruz Roja y el proyecto Promoción del Éxito Escolar, dirigido a niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

Esta donación irá destinada al programa de Cruz Roja, Promoción del Éxito Escolar, un proyecto que contribuye a que niños y niñas en dificultad social eviten posibles problemas en su proceso de aprendizaje. El fracaso escolar se encuentra entre las diversas consecuencias de la pobreza. Por eso, con este programa, se pretende mejorar el rendimiento académico de los niños y adolescentes a través de sesiones de refuerzo en los estudios, pero también prestando apoyo en el plano personal, social y familiar.

Esta aportación forma parte del programa Domino´s Colabora, un compromiso de la marca por ayudar a mejorar la vida de las personas de los barrios y ciudades en los que se instala. Y se suma a otras colaboraciones que ya mantiene con organizaciones como Cruz Roja, Fundación Rafa Puede, Asociación La Traiña, Amizade, Manos de Ayuda Social o Alzhe, entre otras.

Pero la causa solidaria de Domino’s Pizza no termina ahí. Y es que, todos los jueves la marca cuenta con `Come y Bebe´, un proyecto para llevar a cabo el consumo responsable y evitar así, el desperdicio de alimentos. Esta iniciativa permite a todos los comensales llevarse todas las porciones sobrantes, pagando simplemente 1€. Hasta el momento, no se permitía a los comensales llevarse el excedente de pizza. Ese euro irá destinado íntegramente a Cruz Roja y sus acciones solidarias.

Este nuevo Domino’s Pizza de El Puerto de Santa María podrá albergar a 82 personas, gracias a sus cerca de 105 m2 de sala. Para celebrar esta nueva incorporación a la ciudad, Domino´s ofrecerá desde el 14 de febrero y durante 28 días la promoción de pizzas de tamaño mediano a recoger en el local desde 5,99 euros.

Además, en la nueva tienda se podrá disfrutar de la última novedad de la marca: la posibilidad de poder pagar las pizzas vía Bizum. Domino´s Pizza ha anunciado un acuerdo de colaboración con el proveedor de servicios de pago Bizum, que permitirá a los clientes de la marca abonar el importe de sus pedidos mediante este método, a través de la aplicación móvil de su entidad bancaria. Domino’s Pizza avanza así en digitalización y se convierte en el primer restaurante de comida rápida en ofrecer a sus clientes la posibilidad de pagar mediante este sistema de pago. Este cambio va en línea con los esfuerzos de la marca por aplicar la innovación y mejorar la experiencia de cliente.

Aparte de poder disfrutar de las pizzas de Domino´s en el local, también se pueden pedir para llevar y se envían a domicilio a través de la App de Domino´s Pizza España.

Domino´s Pizza cuenta también con una oferta de pizzas veganas y sin gluten, que se elaboran al momento con estrictos protocolos de seguridad y que acaba de ser premiada por la Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE).