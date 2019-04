División en el seno de Podemos El Puerto

Eva María Espino Moreno, que encabezó una de las listas a las primarias de Podemos El Puerto, ha emitido un comunicado de prensa en nombre "de los que nos sentimos parte de Podemos y no de el nuevo sujeto político (Adelante Andalucía)".

Espino denuncia que "la corriente Izquierda Anticapitalista, junto a un grupo de personas afines, tiene secuestrado a Podemos El Puerto, donde hace más de año y medio que no se celebra una asamblea y un grupo de personas se legitima por su cuenta y se reúnen en secreto en mesa de camilla para decidir el futuro del partido en la localidad, sabiendo que su corriente lo controla todo, páginas oficiales, redes y correos en Andalucía y estarían respaldados".

También critica Eva Espino el proceso de primarias de la formación, "donde presenté una candidatura alternativa a la de Alejandro Gutiérrez García, de Izquierda Anticapitalista. Me presenté como cabeza de la lista y también de cuerpo de lista, en la lista blanca, y al día siguiente de empezar las votaciones desaparezco misteriosamente de la candidatura de cuerpo de lista de la página de Podemos sin tener alternativa a que me vote la parte de la ciudadanía que está inscrita en Podemos", denuncia.

Espino considera que Alejandro Gutiérrez "basa su campaña en que es secretario general o coordinador local de Podemos en El Puerto, cosa que es incierta. Aquí no existe órgano político elegido desde enero de 2018, ya que ese día terminó el mandato del secretario general y el Consejo Ciudadano Municipal del que yo misma formé parte, y fue la corriente Anticapitalista quien sugirió que no nos presentáramos a las siguientes elecciones al Consejo Ciudadano Municipal. Desde el día que me doy cuenta de esas dos irregularidades empiezo a mandar correos al Comité de Garantías y a todos los correos habilitados para esas elecciones internas, sabiendo de antemano que para proteger a su gente ni se molestarían en contestarme, y que el Comité de Garantías Estatal no puede intervenir hasta que en Andalucía se me dé una respuesta".

Eva María Espino recuerda que "Alejandro Gutiérrez, junto a otras personas, lleva tiempo negociando con IU la confluencia bajo el paraguas de Adelante Andalucía, amparándose en que es la persona que nos representa aquí. Han usado, ultrajado y explotado el nombre de Podemos para intereses propios y partidistas, no dieron la cara diciendo Izquierda Anticapitalista confluimos con Izquierda Unida y los demás partidos que quieran participar en esta confluencia en toda Andalucía, para llevarse el voto de Podemos y porque así le cortaban las alas a la gente que verdaderamente nos sentimos de Podemos y nos veían como rivales en unas elecciones". Para Espino "Izquierda Anticapitalista es el cáncer de Podemos Andalucía".

Espino lamenta haber perdido las primarias "porque jugué limpia y democráticamente, y porque aún sigo esperando que se tomen medidas contra Alejandro Gutiérrez y su inmoral participación en estas elecciones internas, donde se ha saltado el código ético y moral y ha utilizado páginas oficiales de Podemos para difundir y visibilizar su candidatura", concluye.