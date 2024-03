Rugby: El CRAP femenino elude el descenso directo en un reñido partido en El Puerto

El equipo sénior femenino del Club de Rugby Atlético Portuense tuvo este domingo al mediodía en el polideportivo portuense una primera oportunidad para evitar el descenso directo en su actual competición nacional de División de Honor B.

Se enfrentaban a las madrileñas de XV Hortaleza que necesitaban ganar el encuentro para poder seguir teniendo esperanzas en el último partido de esta definitiva segunda fase de la liga nacional. Por su parte el equipo portuense era consciente de que ganando este choque y a ser posible consiguiendo el bonus ofensivo les valdría para evitar matemáticamente el descenso directo e intentar mejorar su posición en su próximo desplazamiento a Valencia.

Amaneció con un tiempo perfecto para la práctica del rugby aunque con algo de viento que podría beneficiar al equipo que lo tuviese a su favor pero además el Portu contaba con el apoyo incondicional de su afición que desde la salida de las jugadoras al terreno de juego no dejaron de animarlas.

Muy centradas en defensa y acertadas en el ataque no tardaron las locales en adelantarse en el marcador y coger cierta ventaja que les daba tranquilidad en el campo, llegándose al descanso con una considerable renta de puntos de cara a la segunda mitad que podría presagiar una abultada victoria.

Sin embargo, esta diferencia de puntos en el marcador a favor de las jugadoras del At. Portuenses no mermó el ánimo de las madrileñas que lo dieron todo para intentar darle la vuelta al marcador y conseguir su objetivo. Esto unido a la confianza que se apoderó de las chicas del Puerto y a un juego un poco desorganizado con algunas individualidades que no aportaron mucho al juego de equipo hizo que XV Hortaleza empezara a amenazar seriamente el buen resultado que se logró en la primera mitad.

Nuevamente el equipo entro en esos últimos veinte minutos del encuentro que tan mal resultado les había reportado en los partidos de la primera fase y se vio superado por un rival que no dejó de luchar hasta el pitido final del encuentro. Afortunadamente, la renta obtenida en la primera parte fue suficiente para no verse superadas y llegar a un marcador final de 49-31 que les daba los cuatro puntos del partido más el bonus ofensivo que las coloca con catorce puntos lejos ya de poder ser superadas por XV Hortaleza en la última jornada.

Primer objetivo logrado por las chicas del At. Portuense de eludir el descenso directo y mantenerse en la categoría nacional a la espera de la última jornada que se jugará el domingo 16 de marzo en Valencia contra Rugby Turia en el que se decidirá si se opta al pase a la fase final de lucha por el campeonato junto a los mejores equipos de la categoría.

Por su parte el equipo sénior masculino tuvo jornada de descanso a la espera del próximo partido del domingo, día 10, cuando viajará a Marbella. Sí jugó el equipo M-16 que se desplazaba este sábado a Sevilla para enfrentarse a CAR en partido correspondiente a la segunda fase del grupo A territorial que no pudo conseguir la victoria cayendo claramente ante el equipo sevillano.