CCOO denuncia retrasos en el pago de las nóminas a empleados municipales

La sección sindical de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento denunciar públicamente una situación que sufre constantemente la plantilla municipal, concretamente en el retraso del abono de sus nóminas. "Esta situación se ha hecho crónica, pese a los esfuerzos que realizan desde las áreas de Personal y Económica, para que estén en tiempo y forma. Hay que recordar que la dramática merma de personal en los últimos años provoca una saturación en muchos servicios y que ello implica que la principal afectada sea la ciudad de El Puerto y sus habitantes", lamentan.

Desde hace ya bastante tiempo el abono de las nóminas, así como de otro tipo de retribuciones, suele sufrir retrasos respecto a los plazos establecidos en convenio. Dichos retrasos en el cobro ocasionan problemas e inconvenientes, entre otros el incumplir los plazos que se tienen establecidos con las entidades bancarias para el pago de los correspondientes gastos de índole personal y domésticos.

Pero si esta situación que se arrastra en el tiempo es perjudicial, existe una parte de la plantilla que sufre un inconveniente aún mayor. "Nos referimos a las mas de treinta y cinco personas que realizan su trabajo en el Ayuntamiento bajo los programas ERACIS y del plan extraordinario COVID 19, que a día de hoy no han cobrado todavía sus nóminas del mes de diciembre", señalan desde CCOO.

En el caso de las personas componentes del plan ERACIS, que llevan desde octubre del 2020 trabajando, sólo han cobrado en dos o tres ocasiones sus nóminas en las fechas previstas. En los últimos meses se ha dado la circunstancia de cobrar la nómina de un mes el día 15 ó 20 del siguiente. "La situación para algunas de estas personas es crítica, ya que los bancos no entienden de retrasos en el ingreso del dinero correspondiente al pago de los numerosos y habituales gastos que toda familia soporta y se ven obligados a solicitar préstamos a familiares y amigos hasta el ingreso de la nómina", denuncian desde el sindicato.

Según se desprende de la información que tiene CCOO "en otros ayuntamientos suscritos al plan ERACIS (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social) no hay ese problema de pago, ya que la Junta parece ser que ha cumplido sus plazos de pago".

Para el sindicato "esta es una nueva muestra de la situación que sufre el Ayuntamiento de El Puerto y que, insistimos, no es responsabilidad de los trabajadores que deben tramitar dichas nóminas. La falta de personal, la mala organización interna o el priorizar ciertos trámites antes que otros lo único que conlleva es a la mala calidad del servicio y tener a una parte de la plantilla en pésimas condiciones".

Pero eso sí, como denuncia el sindicato "que no falte la ilusión en las calles de El Puerto y se promocione una marca personal y no una labor de un Ayuntamiento. El trabajo es un derecho, no es una limosna y eso se debe aplicar a cualquier trabajo, sea en lo público o en lo privado", insisten.

Desde CCOO quieren transmitir a la ciudadanía que "nos debemos al servicio público, que no hay otro interés que el de hacer nuestra labor para la mejora y prosperidad de esta ciudad, que no vive sus mejores momentos ,pero que sabemos que con su apoyo, conseguiremos unos servicios públicos para todos, sin distinción de barrio o zona de residencia. Pero para ello, debemos notificar la situación de la plantilla y concretamente las de estas personas que han visto cómo sus aspiraciones de servicio a la comunidad se ven torpedeadas por una ineficaz gestión de un gobierno municipal que nos brinda pan y circo y no da soluciones eficaces a nuestra ciudad".

El sindicato añade que "en estas fechas tan entrañables son muchas las personas que ven empañadas las celebraciones porque a pesar de estar realizando su labor, en muchas ocasiones más allá de su deber, ven cómo no se les tiene en cuenta en algo tan básico y fundamental como es el recibir su nómina en tiempo y forma adecuados. La defensa de estos trabajadores es la defensa de El Puerto. Un servicio público de calidad es un avance para toda la sociedad", concluyen.