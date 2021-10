Espectacular actuación de Helena Bianco en la sala Milwaukee

La sala Milwaukee se trasladó este sábado al ambiente musical de los años 70, con la actuación de la artista Helena Bianco, vocalista del grupo Los Mismos, que ofreció un brillante concierto, en una ciudad en la que nunca había cantado y en la que el público disfrutó de lo lindo con temas clásicos como El Puente, San Bernardino o El Hombre del tiempo, que quiso dedicar de manera especial a la población de la isla canaria de La Palma, afectada por la erupción del volcán Cumbre Vieja.

La cantante, que inició su carrera artística en los festivales que estuvieron de moda en los veranos de la época dorada de la canción española, sigue transmitiendo la misma alegría que entonces, uniendo a la fuerza y la belleza de su voz, que mantiene intacta, su maestría y su espectacular dominio del escenario.

Helena Bianco estuvo acompañada por músicos de primer nivel, Pablo Cabello, Javier Barral y Pablo Nieto, que de manera conjunta conforman actualmente el grupo Los Mismos. La cantante actuó lesionada de un tobillo, ofreciendo pese a ello un magnífico recital, uniendo a sus temas clásicos que fueron canción del verano, un abanico de versiones, algunas de ellas interpretadas en su paso por el programa televisivo La Voz Senior.

Combinó los temas propios con canciones también inmortales de grandes autores: Come Prima, Sapore di sale, La casa del sol naciente, Be My Baby, Una estrella en mi jardín, My Way (versionada en español), o Qué tiempo tan feliz. Se mostró además "encantada" de actuar en El Puerto, y anunció que en próximas fechas acudirá a una gala para apoyar a los damnificados por la erupción del volcán en Canarias, islas a las que se siente muy vinculada.

La banda completa de Los Mismos actuará el próximo día 19 de octubre en la sala Galileo de Madrid, donde reside Helena Bianco, nacida en Valladolid en 1948.

Como colofón a la velada, se celebró en el patio de Milwaukee un animado guateque con temas de la época yeyé, donde el promotor musical Tali Carreto actuó como dj.