El Ayuntamiento retira varias de las palmeras junto al bar Santa María, en El Puerto

El propietario del conocido bar Santa María, ubicado en el parque Calderón, ha denunciado que el área municipal de Medio Ambiente se ha llevado este martes varios ejemplares de las palmeras que él mismo había plantado hace cinco años en los alcorques vacíos de la zona, donde hace más de una década la plaga del picudo rojo hizo estragos.

Fue en torno al año 2010 cuando este pequeño escarabajo se cebó con el palmeral portuense, matando a numerosos ejemplares y dejando vacíos muchos de los alcorques del parque Calderón. El propietario del bar, Manuel Lozano, explica que durante siete años esperó pacientemente a que el Ayuntamiento plantara nuevos ejemplares, aunque sin éxito, y en 2017 decidió pagar de su bolsillo la plantación de una veintena de palmeras del tipo washingtonias, resistentes al picudo, ejemplares que llevan allí ya cinco años.

Este martes, sin previo aviso, operarios municipales de Parques y Jardines acudieron al parque y retiraron cinco de estas palmeras, para sorpresa del hostelero, que preguntó los motivos, recibiendo por toda explicación que el proyecto para el parque no contemplaba esas palmeras.

El concejal de Medio Ambiente, Millán Alegre, explicó a preguntas de este periódico que el dueño del bar no contaba con permiso para realizar esta plantación, aludiendo a la próxima colocación de palmeras de tipo canariensis, de las que antes poblaban el parque en su totalidad. Sin embargo esta plantación no va a ser inminente, ya que se están realizando los trámites para ello, según explicó Alegre, que no precisó la fecha en la que se instalarán las nuevas palmeras.

Para Manuel Lozano esta acción municipal ha sido “un desprecio” a la labor desinteresada de un ciudadano que plantó estas palmeras “por el bien común”, y aunque reconoce que no contaba con permiso para ello añade que “han pasado 14 años desde que desparacieron muchas de las palmeras y el Ayuntamiento no ha hecho nada hasta ahora, es más tardaron siete años en retirar los troncos de las palmeras muertas”.

Por su parte Ecologistas en Acción ha lamentado la retirada de las palmeras y pide explicaciones al Ayuntamiento, calificando de “indecencia” este gesto hacia un ciudadano “al que no solo se le ha agradecido su colaboración sino que ahora ni se le informa de que se iba a llevar a cabo esta retirada”.

Los ecologistas lamentan estas prisas a la hora de retirar un arbolado que da sombra y embellece la zona “mientras que el Ayuntamiento no se preocupa por plantar árboles”, al tiempo que piden la paralización de la retirada de las palmeras restantes.

Según Millán Alegre las palmeras retiradas, que este miércoles serán más hasta retirar las veinte plantadas por el hostelero, se llevarán a un depósito a la espera de ver dónde se pueden reutilizar.