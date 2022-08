Suspendidas de manera cautelar las obras que dañaron el Acueducto de La Piedad en San José del Pino, en El Puerto

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha decretado la suspensión cautelar de las obras que se vienen realizando en San José del Pino, y que han afectado a un tramo del antiguo Acueducto de la Piedad, del siglo XVIII.

Cabe destacar en este sentido que se ha procedido mediante decreto de Alcaldía a notificar a los promotores, Puntal de la Bahía S.L., la inmediata suspensión cautelar "en la zona afectada por la aparición de los restos del acueducto de las obras de construcción de 42 viviendas, garajes y trasteros, en la calle Hermandad del Resucitado nº 18, parcela 18B, que se estaban ejecutando con la licencia pertinente concedida en junio de 2022".

El Ayuntamiento ha respondido también a las críticas en relación a su actuación en estas obras, que han afectado a un tramo del antiguo Acueducto de la Piedad y que están siendo ejecutadas por una empresa privada. Lo hace tras la intervención de la asociación Betilo de protección del patrimonio, que ha puesto los hechos en conocimiento de la delegación territorial de Cultura para que tome cartas en el asunto, y tras las peticiones de paralización de obras reclamadas desde distintas entidades y partidos políticos.

El gobierno local ha manifestado que tanto el área de Urbanismo como Patrimonio Histórico "están trabajando en este asunto desde el primer instante en que se tuvo conocimiento del hallazgo. Por tanto, bajo ningún concepto, se puede achacar pasividad alguna o inacción".

Desde la Concejalía de Urbanismo han manifestado que para otorgar la licencia de esta obra "se ha aplicado con rigor el Plan General vigente de 1992 que establece un nivel de protección estructural del Acueducto de la Piedad, sin especificar trazado ni ámbitos de afección; haciendo hincapié en que es el documento que rige el Planeamiento de El Puerto tras haberse caído el Plan General del 2012".

En el Planeamiento vigente no aparece más que un listado de elementos a proteger entre los que se encuentra el acueducto de la Piedad, "con protección estructural pero sin tener grafiado su trazado ni las zonas afectadas en ninguna documentación gráfica". De hecho, según el Ayuntamiento, el Plan Parcial de San José del Pino, de 2005, que desarrolla el ámbito, "indica que no existe ninguna afección en dicho ámbito por normativa sectorial (patrimonial, medioambiental, etc.), ni por Plan General, existiendo sólo y exclusivamente protección respecto a la Casa de Piedra".

Por tanto, afirman desde el gobierno local, la aparición del Acueducto en la parcela en la que se están ejecutando las obras "se puede considerar una aparición casual, a los efectos de aplicación de la normativa de protección del Patrimonio que trata este tipo de hallazgos puntuales. Y así se está actuando, cumpliendo pulcramente lo establecido al respecto en el artículo 50 de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz".

Además de la paralización cautelar de obras, el Ayuntamiento ha realizado "una visita urgente de inspección y emisión de Informe por el Jefe de Servicio actual de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento, que constata en la excavación para las obras de cimentación y en las paredes de la misma, restos cortados del acueducto de La Piedad, dejando evidencia de que en esa zona no se están ejecutando obras".

Igualmente, se ha solicitado la realización de la actividad arqueológica a la delegación Territorial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz.

Desde el Ayuntamiento de El Puerto se aclara que tras varias gestiones directas con la delegación territorial de la Consejería de Cultura, "se ha coordinado la visita de la arqueóloga y arquitecta de la Delegación para el próximo jueves, a fin de determinar las medidas que procedan".

El primer edil ha querido "dejar claro que el equipo de gobierno es el primer interesado en proteger el patrimonio de la ciudad y preservar su conservación y así lo ha demostrado desde su llegada a Alcaldía, ya que ha sido el ejecutivo local quien ha sacado hacia adelante con Apemsa la inversión que ha vuelto a poner en servicio los Pozos de la Piedad en El Puerto y su puesta en valor de nuevo como punto de suministro de agua potable de la ciudad, generando un aprovechamiento de los recursos hídricos del municipio y, por tanto, un ahorro en la adquisición de agua de hasta de 1.500.000 litros al día".

Por último, “aprovechamos esta comunicación para reiterar que obviamente tanto el Ayuntamiento de El Puerto como el equipo de gobierno cuando detecta o se tiene conocimiento de alguna potencial irregularidad, actúa en consecuencia y con máxima diligencia".