Más de 700 niños participan en los talleres de Educación Vial en El Puerto

La Policía Local continúa durante este curso escolar su participación en la Oferta Educativa Municipal mediante los talleres de Educación Vial, dirigidos al alumnado de Infantil y Primaria. Durante el mes de noviembre se ha realizado un balance de las sesiones impartidas, que han combinado formación teórica en los distintos centros educativos y prácticas en el Parque de Educación Vial situado frente a la Jefatura de la Policía Local, en la Glorieta Miguel del Pozo Muñoz.

Estos talleres han sido diseñados y adaptados a las edades y niveles de los grupos participantes, abarcando desde Infantil de 5 años hasta el ciclo de educación Primaria.

En este periodo se impartieron talleres al alumnado del CEIP Sericícola, concretamente a infantil de 5 años, primero, tercero A y B y cuarto A y B, sumando un total de 163 estudiantes. También participaron las Esclavas Sagrado Corazón de Jesús, donde se formaron las clases de cuarto A y B de primaria, con un total de 52 alumnos. El CEIP Menesteo recibió formación para infantil de 5 años, primero, segundo y tercero, alcanzando los 79 escolares. El centro Las Carmelitas fue uno de los que mayor participación registró, con grupos desde primero a sexto de primaria en las líneas A y B, reuniendo a 280 alumnos. Finalmente, el CEIP José Luis Poullet recibió formación en primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria en los grupos A y B, con un total de 163 estudiantes.

En conjunto, se impartieron talleres divulgativos de Educación Vial a 737 escolares de los centros mencionados. Además, 574 alumnos realizaron las correspondientes prácticas en el Parque de Educación Vial, donde pudieron poner en práctica los contenidos aprendidos en un entorno especialmente preparado para reproducir situaciones reales de circulación.

Formación práctica y teórica para futuros conductores responsables

La Policía Local y la Concejalía de Educación colaboran estrechamente en una actividad que contribuye de manera decisiva a mejorar el conocimiento que la población infantil tiene sobre la vía pública y las normas de circulación.

El objetivo principal de estos talleres es educar hoy a quienes mañana serán conductores responsables, reforzando la idea de que todos somos usuarios de la vía y debemos respetar las normas, ya seamos peatones, ciclistas o futuros conductores.

La labor pedagógica se desarrolla de forma lúdica y participativa, combinando explicaciones teóricas con juegos y actividades prácticas en el Parque de Educación Vial, cuyas instalaciones reproducen elementos reales del tráfico urbano. Esto permite que los escolares adquieran conceptos fundamentales relacionados con prioridades, señalización, convivencia con otras unidades de tráfico, así como conductas seguras al desplazarse en la ciudad o al subir, bajar o viajar en autobús.

El programa municipal de Educación Vial se ha consolidado como una herramienta esencial para promover la movilidad segura desde edades tempranas, ofreciendo contenidos adaptados a cada ciclo educativo y dando continuidad al trabajo que la Policía Local viene desarrollando en los últimos años. Cada formación se ajusta a la edad del alumnado con el fin de garantizar una enseñanza efectiva y comprensible para todos los participantes, contribuyendo a formar una ciudadanía más consciente, preparada y respetuosa en el uso de la vía pública.