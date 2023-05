¿Y si volvieran a quedarse a un solo voto de ganar las elecciones municipales en Olvera?

Mar verde de fondo olivarero, macetas de geranios engalanando el barrio de los pintores, lienzo de fachadas encaladas de pueblo blanco, frente alta desde la capitalidad del turismo rural conseguida en 2021, carteles de se vende en los cierros de las casas en español e inglés y calor seco serrano nos dan la bienvenida a Olvera, con su imponente vista de la Iglesia Mayor de la Encarnación y el Castillo siempre de referencia al final de la cuesta.

“El pueblo está ahora más bonito porque están cerca las elecciones”, explica un vecino a la sombra al que no termina de convencerle la renovación de las listas electorales para estos comicios. Remedios Palma es la actual alcaldesa pero no encabezó la lista socialista en 2019. Ganó Francisco Párraga, alcalde histórico durante cinco mandatos no consecutivos que en noviembre de 2022 decidió dejarle el bastón de mando como testigo a Palma. Ella sí lideró la lista en 2011, únicos comicios que el PSOE no ganó desde 1987. “Quería más cambios, las mismas caras se vuelven repetidas”, espeta enigmático el lugareño.

Cuando no gobernó el PSOE lo hizo Izquierda Unida de la mano de Fernando Fernández y José Luis del Río (entre 2007 y 2011). “Fernando sí que lo hizo bien”, nos dice otro vecino en la puerta de la cafetería El Patio. “En 2015 ganó el PSOE por un voto, yo metí la pata porque estaba con mi hermano en Francia”, nos explica que si la suerte no hubiera sido esquiva, esas dos papeletas hubieran cambiado el destino del mandato que le devolvió el poder a Párraga.

La cabeza de lista de IU, Ana Isabel Medina, es actualmente concejal con Adelante Olvera y recupera para estos comicios las siglas históricas de la izquierda. Conoce de cerca lo que es una Alcaldía porque su padre fue el antecesor de Párraga como líder socialista y alcalde. Pretende continuar la saga pero cambiándola de bando.

“Que lo haga bien, sea del partido que sea, que sea honrada y no se coma los dineros”, reitera otro vecino del pueblo en cuanto a sus expectativas para el nuevo equipo de gobierno que salga de las elecciones. “Que no toque mucho el tarrito de la miel” continúa por si no había quedado claro el concepto, pero “lo digo así en general, por lo que se ve en España” responde ante la pregunta de si sospecha que alguien se haya podido llevar algo.

En otro bar del pueblo son más explícitos sobre sus quejas al actual gobierno socialista. “Los proveedores echarán de menos a IU porque antes pagaban”. Y argumenta con una enumeración los fallos que le encuentra a la gestión actual: “La entrada del pueblo está hecha una mierda, falta personal, los contratos del PER lo gestiona Diputación y ya no sale beneficiada la gente del pueblo, la Cabalgata de Reyes se encarga fuera cuando se podía haber montado con empresas de aquí, ya no se compra el material de obras en Olvera... Las personas mayores eran un granero de votos socialistas y se les está acabando” y concluye al alimón con otro olvereño que “con Remedios se puede dialogar, pero luego no cumple o solo la mitad”.

Del hogar del pensionista sale un grupo de mujeres con ropa deportiva. Nos confirman que sí, que la entrada del pueblo hay que mejorarla, que no presenta un buen estado desde el punto de vista unánime de las cuatro. Una de ellas explica que conoce de buena mano el problema que hay en el pueblo con los municipales. De 16 solo hay 6 en estos momentos operativos, de modo que hay turnos en los que está un solo agente de guardia. Bajas laborales, excedencias porque cobran más en otros pueblos, los por qués responden a varios factores que se entralazan para converger en “que estamos abandonados”, como expresa su inseguridad otro vecino ante la falta de policías locales.

Del grupo de cuatro, la mujer que se mantenía en segundo plano sale a la palestra para responder que “yo creo que van a salir los socialistas” y acompaña la frase con un gesto corporal que esconde la boca como si quisiera disimular de dónde había salido esa voz.

Manuel cree que Remedios ha entrado con fuerza en la política local, aunque sea del mismo partido que ya gobernaba. La contra la pone otro vecino en una reunión mañanera en los bancos de la calle Pico que cree “que son todos iguales, empiezan bien y luego...” dejando en el aire espeso del mediodía una reflexión que cada cual debe terminar en su interior.

“Párraga ha hecho lo que ha podido”, se muestra comprensivo un conciudadano. Mientras otro considera que “está la cosa muy ajustada” y pronostica en la fresca de la Plaza Andalucía que se puede repetir la situación de 2015, donde tan apretado estuvo el escrutinio que se decidió por 1.804 frente a 1.803 papeletas. El caballero sonríe con sorna dejando ver que no confía del todo, se ve que eso de un solo voto no le quedó del todo transparente. “Cuando estaban los otros (IU) se hicieron cambios que yo veía bien, pero cuando volvieron estos (PSOE)se lo cargaron”, explica.

¿Y qué pasa con la derecha? “Aquí no tienen ná, no se comen ná y los de Vox, menos”. De Antonio Villalba nos cuentan que “se ha cambiado de chaqueta varias veces” porque ha formado parte de listas electorales en defensa del Partido Andalucista y de un partido independiente, aunque hace ya varios mandatos que se pasó al Partido Popular. “No se moja en ná”, sentencian. “Se ha ido arrimando a unos y otros”. El PP ha sido decisivo –a pesar de contar con poco peso en cuanto a número de concejales– como llave de gobierno tanto para un lado como para otro (ha apoyado a alcaldes socialistas y de IU). “Aquí no hay oposición”.

La opinión sondeada por este medio no deja en buen lugar al candidato popular. “Arruinó la empresa que tenía y ahora quiere hacer lo mismo con el Ayuntamiento”, llega a escupir uno de los vecinos cuestionados.En cuanto a la candidata de Vox, sus vecinos desconocen su salto a la política. “¿María Isabel Orozco?, los Orozco son los panaderos... sí, esa es la chica, que montó una pastelería”, se ayudan entre ellos para desentrañar quién es la cabeza de lista del partido que se estrena en unas municipales en Olvera. “No sabía que le interesara la política”. “Eso lo han montado para ganar dinero”.

“El que no tiene que venir es el de la ‘colita’, sabes quién te digo, ¿no?”, sale por la tangente otro vecino en relación a Podemos. “Pues yo veía bien a esa gente”, le contesta el que le acompaña a la sombra del mismo árbol y comparte banquito.

José, Manuel, Isabel, Antonio y otros numerosos vecinos de Olvera que han preferido no desvelar sus nombres han sido tan generosos como para compartir sus esperanzas, expectativas, temores y desahogarse ante nuestras preguntas sobre los mandatos anteriores y los comicios que se acercan. No son más que opiniones personales. Ni tampoco menos.