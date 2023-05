“Hay que iniciar los trámites para tener un hospital en Chiclana”

Ascen Hita (PP) se muestra como la única alternativa posible a un nuevo Gobierno municipal del PSOE en Chiclana. Candidata a primera alcaldesa de la ciudad, pretende aprovechar el tirón de la marca de Juanma Moreno tras la victoria en las autonómicas. En esta entrevista anuncia su intención de ser alcaldesa y delegada de Hacienda al mismo tiempo.

-El PP dice ser la única alternativa a Román.

-Lo hemos demostrado en la oposición. No hay otro partido con un proyecto de ciudad como el nuestro.

-Los 4.000 votos que logró Ciudadanos en las últimas elecciones serán claves y el PSOE ha fichado a su portavoz municipal. ¿Le hubiera gustado incorporar algún miembro de esta formación?

-Tenemos un equipo muy preparado tras renovar el 80% de las listas. A mí no me ha hecho falta recurrir a otros partidos, tenía cantera suficiente. María José Batista terminó un día en Ciudadanos y al día siguiente estaba en las listas del PSOE; eso no es coherente.

-Si Ascen Hita es alcaldesa, ¿cuál sería su primera medida?

-Gobernar para todos los chiclaneros. Nos haya votado o no y bien sea de izquierdas o de derechas. Debemos acabar con el sectarismo y retomar el modelo de Juanma Moreno en Andalucía: cercanía, diálogo y servir a todos. Si se pierde el contacto con el ciudadano se pierde la noción de lo que realmente quiere la ciudad.

-Entiendo que es su idea de gestión, pero ¿tiene alguna medida prioritaria?

-Mi primera reunión será con la Asociación de Jóvenes Empresarios. A los jóvenes hay que darles su sitio porque son los que van a levantar nuestra ciudad y nunca se le ha dado la importancia que tiene.

-¿Y cuál sería la primera medida?

-Hay muchas. Primero debemos formar el Gobierno y repartir las delegaciones. Quiero anunciar que no delegaré la Concejalía de Hacienda: la llevaré yo misma como alcaldesa. Ya fui delegada de Hacienda y tengo un profundo conocimiento de la administración. Creo que una alcaldesa debe tener el mando de la economía de la ciudad y bajaremos los impuestos si nos lo permiten las cuentas que nos dejen porque ese es nuestro modelo. El dinero debe estar en el bolsillo de los chiclaneros. Eso permitirá que consumen y generará empleo y riqueza. A otros le gusta subir los impuestos, pero nosotros creemos que funciona.

-Otro área clave es el Urbanismo. ¿Qué cambiaría?

-Le daría una vuelta completa. Debe ser el motor de la ciudad. Tenemos las herramientas para dar agua y alcantarillado en el diseminado y no se ha avanzado en estos cuatros años. Ahora, un mes antes de las elecciones, se colocan unos tubos de agua en la zona de Rana Verde, importando más el electoralismo que la calidad de vida de los ciudadanos de esa zona. En 2019 se aprobó el decreto para ayudar a esa gente a tener servicios básicos, pero el Gobierno municipal se ha dedicado a poner fuentes en la calle para recoger aguas para sus viviendas. Tenemos dos ciudades: una turística, enfocada al visitante; y otra de segunda. Debemos convertir a todos en ciudadanos de primera porque impuestos pagamos todos.

-El PSOE le acusa de no pelear por los intereses de Chiclana en Sevilla. Le pregunto por una medida que plantean varios partidos en su programa: como alcaldesa, ¿reclamará un hospital para Chiclana?

-El PP apoyará cualquier medida que sea buena para Chiclana. Ya lo pedimos en 2011, cuando el PSOE gobernaba en la Junta y los técnicos dijeron que no. Creemos que hay que iniciar los trámites para construir un nuevo hospital. La Junta ya está valorando la parcela de La Cucarela para ver si se puede instalar el cuarto centro de salud en esa parcela. Pero debemos recordar que en Chiclana el centro de salud de Los Gallos estuvo doce años en obras para ponerse en marcha, básicamente porque el actual alcalde decidió que se hiciera en una zona inundable. Hay que hacer las cosas con rigor. Vender humo es muy fácil. Para los temas importantes de la ciudad debemos ponernos de acuerdo todos los partidos y administraciones porque la gente está harta.

-¿De qué?

-De que nos peleemos entre nosotros. Pedimos una campaña limpia y de propuestas, que cada uno elija votar a quien quiera, sin miedo y sin amenazas. Hay gente a la que le da miedo hablar y eso debe acabarse en Chiclana.

-¿Ayudaría que hubiese una Alcaldía del PP a desatascar los temas pendientes de la Junta en la ciudad?

-Es más que evidente. Si el PP gobierna en Chiclana, Andalucía y España tendremos la alineación perfecta. Habrá más inversiones, pero no porque gobierne el PP. Gobernando el PSOE en el Ayuntamiento la Junta ha invertido en Chiclana más de 100 millones de euros. La primera grúa para construir Vivienda de Protección Oficial en Chiclana tras doce años la puso Juanma Moreno en la calle Delicias. La iniciativa de vivienda pública que algunos venden es de la Junta de Andalucía.

-La Vivienda será un tema clave en esta campaña.

-Sí. Y no sólo consiste en hacer vivienda pública nueva, también hay que rehabilitar las que tenemos. Debemos poner ascensores en las barriadas de Caja de Ahorros, Fermesa y Recreo San Pedro. No se imagina lo que hemos luchado desde Chiclana para que la mayoría de los vecinos lo tengan. Casi 4 millones de euros que hemos trabajado desde la oposición. La posibilidad de estar de parlamentaria andaluza me permite hablar todas las semanas con consejeros o con el presidente andaluz para preguntarle por temas de la ciudad. Pero no me pongo a pelearme con él en los medios de comunicación: gestiono para solucionar los problemas.

-¿Algún tema en el que se haya involucrado personalmente?

-En el caso de los ascensores he luchado más que ningún partido, pero no voy a usar a los vecinos para hacerme una foto y engañar a la gente. Yo voy de frente. De 3,2 millones pasamos a 3,7; todo el dinero sobrante de las rehabilitaciones de viviendas de la provincia vino a Chiclana para cubrir a todos. Pero hay cosas que no puedo solucionar: si un bloque de vecinos no cumple los requisitos o no presenta la documentación a tiempo…