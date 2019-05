El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz lamenta que el grupo municipal socialista, liderado por Fran González, “venda ocurrencias en busca de un titular”, en referencia al anuncio de levantar un Palacio de Deportes en el solar donde estaba ubicado el pabellón Fernando Portillo. “Los socialistas saben perfectamente que no es factible hacer un Palacio de Deportes en ese espacio porque se debe cumplir con la normativa, como ya explicamos en su momento en un Pleno municipal. Y esto no lo decimos nosotros, sino que lo dicen los técnicos”. En este sentido, desde el Gobierno local recuerdan que las normas NIDE establecen los estándares de diseño reglamentarios y de proyecto para pabellones de hasta 5.000 espectadores. Y las grandes construcciones cubiertas útiles para el espectáculo -no sólo deportivo, sino también cultural y recreativo- conocidas como Palacios de Deportes no entran dentro del ámbito de aplicación de estas normas y, por tanto, se trata de construcciones normalmente superiores a los 5.000 espectadores dedicadas en exclusiva a un único deporte. “En Palacios de Deporte será posible, estando fuera de estas normas reglamentarias, homologar a través de la federación correspondiente la práctica oficial de un deporte en concreto, por ejemplo baloncesto. Pero esto es contrario a lo establecido en el PGOU, en el que se indica específicamente que el uso del edificio deberá ser el de Pabellón Polideportivo dedicado, por tanto, a la práctica de varios deportes”. Y asimismo, añaden que los servicios del IMD solicitan que el nuevo recinto deportivo albergue al menos tres pistas para dar respuesta a las necesidades.