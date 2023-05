El diario de la precampaña de David de la Cruz

La identidad se forja en el ámbito más cercano. En una ciudad con un fuerte carácter como Cádiz, por muy pequeña que sea, esta también se cimenta en sus calles y barrios. El candidato de Adelante Izquierda Gaditana a la Alcaldía de la capital gaditana, David de la Cruz, ha presentado este sábado Diario de barrios, su segundo libro en el que muestra el trabajo realizado en los últimos meses para conocer el pasado y el presente del lugar que pretende gobernar a partir del 28 de mayo para plantear su futuro.

El jardín de la biblioteca municipal Adolfo Suárez, en el barrio de Guillén Moreno, ha acogido la presentación de esta publicación, ejerciendo el cuartetero Ángel Gago de maestro de ceremonias. Una puesta de largo que se ha salido del tono habitual de este tipo de actos al plantearse en plena campaña electoral, desarrollándose como un diálogo sobre el estado de la ciudad en el ámbito más cercano, el de los barrios, con sus singularidades y diferencias, pero intentando huir del tipismo de "La Viña y Santa María", tal y como se ha afanado en decir Gago para recordar que existen muchos más barrios en la ciudad con sus problemas y sus necesidades.

De hecho, el punto de partida ha sido el barrio de Lacave, lugar en donde Gago y De la Cruz nacieron y vivieron buena parte de su vida. Una zona, por su configuración, en donde -en palabras de Gago- vive "más gente", pero cuenta con "pocas infraestructuras", sobre todo para los niños, ya que "si no juegan en la calle no sienten arraigo por su barrios porque se tienen que ir a un polideportivo que está más lejos y no juega con la gente de su barrio". Una idea que el alcaldable de Adelante Izquierda Gaditana comparte con el objetivo de generar en los barrios "espacios de convivencia", por lo que "una solución sencilla y realizable es abrir los colegios públicos por las tardes" para poder generar esos lugares en donde la infancia pueda desarrollarse en su entorno.

De Lacave se pasó al centro para defender las políticas del actual equipo de Gobierno de Adelante Cádiz sobre la reordenación de los espacios públicos. Un ejemplo de ello, tal y como ha demostrado De la Cruz, ha sido la reubicación de las terrazas de la plaza de Mina, un lugar que "se ha llenado de vida" y en el que "solo hemos reordenado, no se han quitado mesas". Este hecho le ha servido a Gago para plantearle la situación de otra plaza céntrica, como es la del Mentidero, actualmente copada por los establecimientos de hostelería, algo que al cuartetero le ha parecido "aberrante". Ante esto, el candidato de la formación de izquierdas ha abogado por "la plataforma única" para que también se puedan generar "espacios para jugar".

Esto ha servido para dar pie a uno de los grandes temas tanto del mandato que está a punto de caducar como de la propia campaña, como es la peatonalización. Aquí, ha aparecido la reapertura de la plaza de España sin coches, que para Gago es "una maravilla", aunque "al principio todo el mundo lo critica", pero ya no se imagina que espacios como la plaza de Catedral o San Juan de Dios vuelvan a albergar coches tras haber sido eliminados. Sobre este aspecto, De la Cruz ha incidido en que "todo lo que se peatonaliza nadie después quiere volver a tener coches", poniendo como ejemplo la actuación en el Paseo Marítimo, que "está mejor que nunca". Por ello, ha considerado que la peatonalización también debe extenderse a zonas de extramuros, a pesar de polémicas como la de la calle Marianista Cubillo, que ambos no entienden por ser un tramo tan pequeño de vía que afecta poco a sus habitantes.

Dentro de este repaso por los barrios, y con muchas pullas humorísticas por parte de Gago, el candidato de Adelante Izquierda Gaditana ha mostrado algunas claves curiosas de la ciudad en cuanto a su crecimiento. Así, ha explicado sobre el nacimiento de Guillén Moreno o La Paz que "en las actas de los plenos de la época de Carranza se dice que la ciudad está muy bien construida porqu la vía dividía la parte burguesa, que estaba en el Paseo, de los guetos en los barrios obreros", en donde se construyeron casas baratas. Un concepto que De la Cruz trajo a la actualidad al hablar de la vivienda pública, ya que "se habla de mucha vivienda pública de 50 o 60 metros, por lo que no pueden ser bonitas. Eso se sigue fomentando".

Con todo, De la Cruz ha defendido dentro de su programa que "no hay que fomentar aparcamientos de cuatro plantas, sino zonas de esparcimiento para generar espacios de convivencia", reafirmándose así en ideas como la unificación del diseño del Paseo Marítimo, la construcción de un bosque urbano en el cementerio o que la juventud pueda contar con lugares para practicar deportes urbanos.