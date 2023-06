El último concejal de Ciudadanos pide "autocrítica" al PP de Chiclana

El último concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Chiclana, Antonio Estrada, se ha despedido de la ciudadanía agradeciendo "los aprendizajes compartidos" en el último mandato. El número 4 de la formación naranja en 2019 era hasta este domingo el último representante naranja en la Corporación municipal tras la dimisión de sus compañeros, aunque ninguno de ellos mantenía contacto con la dirección del partido a nivel local. La candidata naranja, Clara Cañizares, no obtuvo ningún representante.

Sin embargo, Estrada ha defendido a Ciudadanos tras las acusaciones de Ascensión Hita, quien culpó al partido de evitar la victoria del bloque de la derecha al presentarse y sumar 704 votos que no obtuvieron representación. Según la tesis de la líder del PP, si esos apoyos hubieran ido al partido le habría permitido obtener el edil que les faltaba para alcanzar la Alcaldía. Dentro del propio PP ha habido críticas por esta interpretación errónea.

El último concejal de Ciudadanos también ha lamentado que Hita "falte a la verdad e intente confundir a los chiclaneros". "Los 704 votos de Cs no le hubieran proporcionado el décimo concejal al PP, y eso lo debe saber si conoce el sistema de reparto de escaños de la Ley D’Hont", explicó Estrada en un comunicado.

En su despedida, el hasta ahora edil naranja lamentó que Hita "intente tapar sus decisiones erróneas de precampaña culpando a terceros", en vez de "ser humilde y hacer autocrítica". “Ella tomó de manera unilateral una serie de decisiones que no solo no gustó a una parte del PP de Chiclana sino que además ha sido el detonante de no haber logrado mejores resultados en las urnas como sí han conseguido sus compañeros en Cádiz o Jerez, por ejemplo, que han pasado de estar en la oposición a alcanzar la mayoría absoluta”, valoró. Por último, Estrada lamentó que a Hita "no le agrade la pluralidad de partidos políticos", “una realidad que es sana y ensancha la Democracia”.

Estrada también quiso valorar el crecimiento en más de 3.500 votos que ha registrado el PP con respecto a los comicios locales de 2019, por lo que animó a Hita a “seguir trabajando los próximos cuatro años desde la oposición empleando el diálogo, la moderación y la crítica constructiva como llaves para el cambio de gobierno que ahora no ha conseguido y del que culpa a Cs injustificadamente”.

El edil en funciones del grupo municipal Ciudadanos también felicitó a todas las formaciones políticas que han logrado representación municipal los próximos cuatro años: PSOE, PP, VOX e IU, “en especial al señor Román, que revalida la Alcaldía, y al PP y Vox, por haber logrado aumentar su número de concejales”.

Estrada agradeció a los chiclaneros y a los concejales "el tiempo y el aprendizaje compartidos durante su etapa municipal en el grupo Cs": “He aprendido mucho y, tanto yo como antes los compañeros que han estado a lo largo de cuatro años en el Grupo municipal, hemos tratado de hacer en todo momento una labor y gestión mirando por el bien de Chiclana y los chiclaneros”.