Lamenta las etiquetas y clichés que pesan sobre las siglas de la Falange Española, apela al espíritu de respeto y reconciliación de la Transición, cuando hablar y confrontar ideas políticas diferentes y sin censura era lo normal, y reconoce –todos lo hacen en el partido– su "gran preocupación" ante la amenaza que se cierne sobre la unidad de España.

Raúl Gutiérrez Jordán –36 años, delineante de profesión, casado y padre de dos hijos– es el candidato a la Alcaldía de la Falange en San Fernando, una de las sorpresas que se reservaban las elecciones municipales en la localidad. La Isla es, de hecho, el único municipio de toda la provincia al que se presentan las siglas de José Antonio Primo de Rivera. "Hay un equipo detrás y gente comprometida", apunta.

Ser falangista, hoy más que nunca, es "una cuestión de principios". Aquí –así lo afirman desde el partido en San Fernando– no se viene a medrar ni convertirse en 'profesionales' de la política sino por un compromiso con unos ideales que la mayoría de los cuidadanos –insisten– desconocen. "Somos socialpatriotas. Defendemos una España unida y fundamentalmente social", apuntan.

Las propuestas del movimiento falangista –sostienen– lejos de haber quedado obsoletas "están hoy más vigentes que nunca". Y el municipio –junto a la familia y el sindicalismo y el trabajador– es uno de los pilares fundamentales del partido. Todo eso, explica Raúl Jordán, tiene su aplicación concreta en el ámbito municipal, "que se ha convertido en el primer coto de poder". Es –dice– la raíz del problema: el aparato institucional y político ha desplazado al ciudadano, sus intereses han quedado por debajo y han dejado de contar.

De ahí que una de las principales propuestas que haya planteado Falange en su candidatura sea la creación de un consejo vecinal municipal, "que tenga incluso capacidad de decisión". De no ser así, advierte, "no serviría de nada, no tendría sentido".

El reciente ejemplo de la plaza del Rey y del controvertido proyecto de remodelación que ha anunciado el gobierno municipal a escasos días de las elecciones le viene como anillo al dedo. "¿Por qué no se ha contado antes con los comercios, con los locales del entorno?, ¿Por qué no se ha preguntado a los ciudadanos?", pregunta el candidato de Falange.

"Entregar una papeleta en la urna no equivale a dar un cheque en blanco al político, que además debe gobernar para todos. El vecino debe participar activamente de las decisiones que se tomen y se debe responsabilizarse también de lo que termine ocurriendo", apostilla. "Puede que los vecinos se equivoquen pero será por una decisión suya y no de los políticos". Lo del tranvía –continúa– no hubiese ocurrido si se hubiera preguntado antes. En términos generales, la receta que propone Falange apela a "una buena gestión" de los recursos municipales.

"A mí no me gusta hablar de dinero público sino de dinero del contribuyente, el ciudadano debe tener autoridad para que se gestione bien el dinero de sus impuestos", advierte.

Falange aboga por la reindustrialización del municipio y el comercio tradicional para impulsar la actividad económica y la creación de puestos de trabajo al tiempo que rechaza abiertamente proyectos como el desarrollo de un nuevo parque comercial en os terrenos de Janer.

Aunque, a la hora de crear empleo, en el centro de las propuestas de Falange Española está la figura del autónomo, "que se la juega cada día". "Debemos darle más oportunidades a ese autónomo, para que pueda crecer, para que tenga capacidad a su vez de crear empleo, para que su negocio sea atractivo", apunta Raúl Jordán. "San Fernando necesita crear empleo. Por eso pensamos que hay que apoyar el autoempleo y la puesta en marcha de cooperativas".