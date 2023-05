“Planteamos un proyecto de transformación para El Puerto”

Nació en El Puerto de Santa María hace 26 años, estudio en el IES Mar de Cádiz y en la Universidad Pablo de Olavide, donde se licenció en Ciencias Políticas. Actualmente, oposita para administrador civil del Estado. Entró en Podemos en el año 2015 y es el candidato de dicho partido para las elecciones municipales del 28 de mayo.

–¿Cómo ha visto la trayectoria de Podemos en el Ayuntamiento portuense durante este mandato?

–Estos últimos 4 años no hemos tenido mucha visibilidad en el Ayuntamiento, aunque estuvimos en la coalición de Adelante El Puerto. Hemos estado, pero a partir de la escisión, el funcionamiento en el Ayuntamiento pasó a Adelante e Izquierda Unida, por lo que no hemos tenido una conexión con la institución a nivel municipal.

–A diferencia de otras ciudades, Podemos El Puerto no se presenta a estas elecciones en coalición con Izquierda Unida.

–Desde el círculo de El Puerto sí consideramos que era importante el acercamiento con los partidos de izquierda. Estuvimos ponderándolo y reuniéndonos con IU y al final no llegamos a un acuerdo, y es responsabilidad de ambos. Nosotros nos presentamos con una visión diferente de la candidatura. Tenemos a muchos independientes, a gente veterana y gente nueva. Lo que estamos intentando es que Podemos sea una herramienta que genere esa ilusión que hubo en las primeras elecciones. Nunca nos hemos presentado en El Puerto en unas elecciones locales como Podemos. El acto de presentación de nuestra candidatura será este viernes a las 19:30 horas en la Plaza Cristóbal Colón.

–¿No cree que tantas siglas electorales a la izquierda del PSOE pueden perjudicarles a nivel de resultados?

–Obviamente. Lo hemos ponderado. La idea de tantas listas puede que no ilusione tanto, pero el escenario está fragmentado; no sólo en la izquierda, sino también en el centro y la derecha. No obstante, si no podemos conseguir la unidad, lo que nosotros planteamos es un proyecto distinto al del resto de la izquierda. Y eso lo conseguimos con una renovación de caras y una visión de transformación de El Puerto, donde no sólo vamos a criticar, vamos a dar alternativas.

–¿Cómo ha visto estos cuatro años de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos?

–Son los que me han hecho saltar a la política activa. Hemos visto cómo se abandonan servicios básicos como la limpieza; incluso las tareas de poda de los árboles. Se ha usado el Ayuntamiento como una empresa privada. Todo se ha ido deteriorando, incluso el teatro, por falta de mantenimiento. La concejalía de Fiestas se ha comido a la cultura. Está claro que si abandonas el centro y los comercios, lo único que te queda es fiestas y los festivales de verano. Estos años se han caracterizado por un lado por David Calleja con su visión de las fiestas; y por otro por Germán Beardo con su mala gestión.

–¿Cuáles son las propuestas de Podemos para El Puerto?

–Queremos transformar la ciudad con tres medidas. Recuperar las viviendas y el comercio del centro y el Barrio Alto, invirtiendo nuestros esfuerzos en esa zona, que es la que más necesita de una recuperación. Después, apostamos por un modelo económico y un turismo distintos; pasar de parches estacionales, por ejemplo los grandes conciertos y festivales que duran una semana, hacia otro modelo que pueda durar todo el año y que aporte más a El Puerto. En suma, un turismo y una economía sostenibles, un tipo de ocio distinto, nuevas ofertas culturales y apostar por la gente joven para desarrollar la ciudad. Trabajo, transporte y movilidad sostenible.

–¿Cuáles son los objetivos de su partido en estas elecciones?

–Queremos representación dentro del Ayuntamiento y la usaremos para desarrollar las medidas que hemos propuesto. Incluso una pequeña representación puede llevar al cambio. Pedimos que confíen en nosotros para cambiar el gobierno. Todo suma para echar a Beardo y cambiar su mala gestión por otra más cercana a la ciudadanía.