Montse Pecho (El Puerto 100x100): “Los barrios son el pulmón de la ciudad, por ellos pasa todo”

Montse Pecho es la candidata de El Puerto 100x100 a la Alcaldía. Tiene 45 años y es natural de El Puerto, donde es presidenta desde hace ocho años de la asociación de vecinos ‘La música’, del barrio de El Juncal. Fue también miembro de la directiva de la Flave y profesionalmente, durante 22 años ha sido cabo de la Armada, estando ahora en situación de Reservista de Especial Disponibilidad. Está casada y es madre de dos hijos de 15 y 11 años.

–¿Qué proyecto propone El Puerto 100x100 para las elecciones municipales?

–Queremos darle un cambio radical a la ciudad. Nada más salir a la calle te encuentras barreras arquitectónicas, un mantenimiento urbano deplorable, una limpieza que brilla por su ausencia... Queremos hacer una ciudad amable, no queremos ser la administración de la paciencia, esta administración va a pedales... No hay recursos ni personal para mejorar la administración. No venimos a prometer, sino a trabajar. Ni este gobierno ni el anterior se han preocupado por los portuenses. También tenemos gran interés por dar respuestas a los desempleados y a los parados de larga duración.

–¿Qué le llevó a dar el paso para ser la candidata a la Alcaldía?

–El comité ejecutivo me lo propuso, no salió de mi. Este proyecto lo inició hace dos años y medio Javier Ramírez y me contactó estando yo en el movimiento vecinal. Empezamos a trabajar y aunque él siempre estuvo al frente, por distintas cuestiones como la falta de tiempo por su tesis doctoral el comité ejecutivo vio que yo era la persona más idónea. Así me lo propusieron y acepté, lo que sea por mejorar El Puerto.

"Germán Beardo es un alcalde pasivo, le ha dejado todo el peso de este mandato municipal a David Calleja”

–¿Cómo valoraría el actual mandato municipal de PP y Cs?

–Nefasto. Curro Martínez ha brillado por su ausencia, Germán Beardo es un alcalde pasivo, le ha dejado todo el peso del mandato a David Calleja con sus fiestas, dándole al pueblo pan y circo, ocultando los problemas. Yo no quiero un gobierno como el que tenemos. La gestión de Lola Campos tampoco ha sido buena, hay problemas con la Policía Local, con la limpieza urbana... Este alcalde no ha hecho nada, solo cabalgatas.

–Pertenecer al mundo vecinal, ¿es una ventaja a la hora de afrontar su candidatura?

–Yo creo que no, te miran más con lupa, en cuanto te tropiezas te lo echan en cara. Sé los problemas que hay en los barrios pero creo que la ciudadanía te mira más y está más atenta a los fallos. Por otro lado, en cuanto a la supuesta falta de experiencia en la gestión municipal, yo he trabajado en una administración pública y todas funcionan de la misma manera.

–¿Qué áreas municipales cree que deben cambiar radicalmente de gestión para que la ciudad funcione?

–La primera, Participación Ciudadana. Los barrios son el pulmón de la ciudad y por ellos pasa todo. También la seguridad, ahora mismo no funciona. Medio Ambiente, en lo referente a limpieza, también. No es de recibo que tengamos que pedir ayuda a otras ciudades para traer maquinaria porque nuestros camiones están estropeados. Y por supuesto Economía, hay que resetear ese área. También es muy importante nuestro Patrimonio, se están viniendo abajo las Casas Palacio, la Plaza de Toros está infrautilizada...Hay que promocionar lo nuestro, incluyendo la Sierra de San Cristóbal.

–¿Qué destacaría de su equipo?

–Yo quería gente de El Puerto que se preocupara por El Puerto. Buscaba calidad humana y profesionalidad, que cada uno fuese el mejor en su área, y lo he conseguido. Yo soy la cabeza visible, pero yo no podría gobernar la ciudad sin ellos. Tengo un equipo que es el tandem perfecto entre la profesionalidad, el corazón y la sensibilidad. Sin ellos yo no estaría aquí, mi equipo es mi familia.

–¿Está satisfecha con el grado de conocimiento de su formación a día de hoy?

–Me proclamaron candidata en noviembre. La verdad es que estoy contenta, pero soy muy exigente y quiero más. El cariño de mis vecinos me llena pero quiero llegar a más personas. Somos un partido nuevo, municipalista de verdad, por y para El Puerto y sus vecinos. Hemos dado una gran subida en estos meses. También veo que la gente está por un cambio, y el hecho de que yo sea mujer puede ayudar a que se produzca ese cambio. Yo me veo preparada para gobernar, si no no estaría aquí.

–Durante estos meses se ha pateado usted todos los barrios. ¿Cuál es la radiografía que hace de la ciudad?

–Los portuenses están cansados de la dejadez del Ayuntamiento. No es normal como están nuestras calles. El Ayuntamiento no responde... Las cabalgatas están muy bien, pero necesitamos salir a la calle y encontrar la ciudad limpia, tener trabajo, que haya comercio, que haya vida... ves cómo está el centro y se te caen dos lagrimones, en invierno por la tarde es un centro fantasma. Hay que darle vida a la plaza de abastos, con un proyecto parecido al de Cádiz. Creo que el Ayuntamiento ahora mismo no tiene buenos gestores.

–Dígame alguna propuesta de su programa con la que esté especialmente ilusionada.

–Tenemos cuatro puntos primordiales: un turismo de calidad, para todo el año, con cabida para todo tipo de personas, no solo de conciertos y botellón. El segundo punto sería recuperar el patrimonio, recuperar por ejemplo el Vaporcito, restaurándolo como atracción turística, y también potenciar el acercamiento a la Sierra de San Cristóbal. El empleo sería el tercer punto, para que los jóvenes no se tengan que marchar. Queremos traer nuevos inversores que creen trabajo de verdad, no como Amazon y Bayport, que no han creado nuevos puestos. El Puerto debe volver a ser el referente de la Bahía. Ahora nos quedamos solo en las pulseritas y los recortables.