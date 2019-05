Inició la campaña con la obra del Ayuntamiento como telón de fondo y reivindicando que era una obra hecha gracias a su gestión.

Dejamos la obra licitada y al Ayuntamiento con capacidad económica para afrontar esa obra. Si se ha hecho no es gracias a Cavada sino a Pepe Loaiza y a la gestión del PP en el anterior mandato. Ella ha seguido lo que ya estaba en marcha. Pero no pasa nada... Yo voy a inaugurar el Museo Camarón.

¿En un sitio que no quería?

Creo que junto a la Venta de Vargas es un error porque se ha perdido la oportunidad de dinamizar el centro y de conseguir la rehabilitación de un tesoro, que es la Casa Lazaga. Ahora, la gente vendrá en autobús, visitará el Museo y se irá. Es poner el museo en un polígono industrial. Es duro pero es así de claro. Yo miraba los intereses de la ciudad y el Museo Camarón en la Casa Lazaga hubiese dinamizado el centro. Ahora se dinamiza al partido que ha querido ponerlo ahí, que ya sabemos por qué quería ponerlo: porque tenía unos intereses particulares muy claros, porque hay un señor que va en una candidatura...

Lazaga ha sido una reivindicación constante del PP...

Cuando yo llegué a la Alcaldía la Casa Lazaga llevaba años cerrada. Otro gran error del partido de toda la vida: abandonar un tesoro. Cuando tuve un poco de dinero, priorice la rehabilitación. Dejamos un contrato y una empresa trabajando para empezar la consolidación. Cuando entra el PSOE empiezan los problemas con el contrato. Pudieron haberse arreglado esos desajustes del proyecto, pero no se hizo. Y son cuatro años sin hacer nada... Es más importante gastarse 400.000 euros en un despacho o plantear una obra en Pery Junquera, que no hace falta y no ha arreglado nada... O hacer un estadio nuevo o meterle mano a la plaza del Rey cuando nadie lo ha pedido.

Sin entrar en el fondo del proyecto, ¿no cree que tras la rehabilitación del Ayuntamiento resulta necesario intervenir en la plaza del Rey?

No. Creo que los isleños estamos orgullosos y tranquilos con la plaza del Rey, que a nadie le estorba lo que hay. Nadie lo demanda y nadie entiende que le haga falta. Hay, además, muchas necesidades. Mire, hay un millón y medio para arreglar la mitad de la trasera de La Almadraba. Con otro millón más se arregla entera y le solucionas la vida y la salubridad y acabas con los peligros de inundación de 400 vecinos.

Ha sido constantemente crítico con el gobierno en estos cuatro años.

Es que hay que estar pegado al suelo. Cavada va diciendo por ahí que ha cambiado el sistema productivo. De verdad, qué me explique en qué hemos cambiado... Hemos bajado el desempleo, pero porque lo ha hecho toda España. De hecho, estamos cinco puntos por debajo de la media del país, dos y medio por debajo de la andaluza y ocho décimas por debajo de la de la provincia. ¡No me diga que ha cambiado el sistema productivo! Si en cuatro años no se ha hecho ni un hotel... Hay un convenio para los terrenos de Punta Cantera que ha dejado caducar... Con los terrenos de FSC –que nosotros dejamos hecho el instrumento de planeamiento hecho tras negociar con Defensa– han pasado cuatro años sin hacer nada... La ciudad ha estado paralizada excepto para ciertas cosas que no hacen falta o que dividen a los isleños, como la plaza del Rey. Cavada se ha encontrado con un Ayuntamiento saneado, con un plan de ajuste hecho, con las deudas a los proveedores saldadas... ¿Por qué no ha actuado en la ciudad? Porque es más importante su despacho, gastarse el dinero en las fotos, en paraguas luminosos o en una nevada que nos costó cuatro veces más que a Chiclana.

La limpieza es una de las claves de sus propuestas electorales.

Si en algo estamos de acuerdo todos los isleños es que la ciudad está sucia y peor mantenida que nunca. Tenemos que controlar el pliego de limpieza, que es malo. Se ha dejado que lo haga el PA y tiene los mismos errores de siempre. Además, si hay nueve millones y medio de euros que sobran (superávit), vamos a gastar en mantenimiento, en arreglar las calles... El problema es que no se está pegado al suelo, se está en la wikiciudad. Y no se sabe qué problema tiene el vecino. Claro que esto de lo que le hablo no son actuaciones grandiosas ni faraónicas... De verdad, ¿hace falta un proyecto en la avenida Cayetano Roldán? ¿Hace falta quitar árboles y más de cien aparcamientos en una zona colapsada?

Uno de sus compromisos es bajar el IBI.

Lo importante es la ciudad, es lo primero. Pero si te sobra dinero, sobran impuestos. Eso está clarísimo. Por eso hemos propuesto una bajada del IBI. De nueve millones y medio de euros (de superávit), hablamos de quitar un millón y medio para bajar el IBI a los ciudadanos.

¿Y la tasa consorcial?

Conmigo la tasa (por el tratamiento y transporte de residuos) no se va a pagar. Con la de 2016 y 2017 es ilegal lo que se ha hecho porque el Consorcio (Bahía de Cádiz) no tenía competencia. Y 2018 y 2019, si jurídicamente se puede, la pararemos y negociaremos el pago de la deuda. Y, desde luego, a partir de 2020 no se va a pagar.