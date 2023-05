El alumnado del IES Drago hace una batería de propuestas a los partidos políticos de Cádiz

Redacción cádiz

Los alumnos de segundo curso de Bachillerato del IES Drago de Cádiz que cursan la asignatura ECDH (Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos) han acordado redactar de forma colectiva una carta dirigida a los partidos políticos que se presentan a las elecciones municipales del próximo domingo 28 de mayo proponiendo cuatro proyectos que desean se materialicen en la ciudad a lo largo de la nueva legislatura.

Creen que “sería conveniente tener en la ciudad” un buen skatepark en la zona de Puerta Tierra, ya que el que se ubica en Santa Bárbara no tiene las características necesarias para practicar este deporte de forma adecuada. Esto ayudaría a fomentar este deporte y también a que muchos jóvenes no tuviesen que desplazarse a otros municipios como Puerto Real o San Fernando para patinar. Este nuevo espacio deportivo serviría además como un lugar de reunión o punto de encuentro propio en el que no molestar a los vecinos.

También quieren que se cree una red de aseos públicos gratuitos, permanentes y con adecuado mantenimiento en el espacio urbano. “No siempre es posible acceder a un baño estando en la calle; es importante garantizar este servicio a la ciudadanía y los que nos visitan”.

Proponen también la construcción de una pasarela ciclopeatonal sobre las vías del tren que permita el acceso directo a Zona Franca. La localización exacta que proponemos es la calle Ciudad de San Roque, junto a la calle Juan de Dios Molina. Por último, demandan la creación de una Casa de la Juventud en Cádiz extramuros que complemente a la que ya existe en la calle Cánovas del Castillo. “Somos muchos los jóvenes que no vivimos en el centro de la ciudad; si contamos con un nuevo centro en Cádiz extramuros podremos disfrutarlo y hacerlo nuestro”.