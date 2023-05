Óscar Torres (PSOE): "Nosotros somos la única alternativa a la decepción de estos últimos ocho años y los 20 anteriores"

Óscar Torres (Cádiz, 1972) no parece que tenga a pocos días unas elecciones municipales en la que él lleva el peso de la historia del PSOE en la ciudad porque aparente una tranquilidad enorme, confianza que muestra en el transcuso de la entrevista con los posibles resultados del domingo.

-Hace unos meses, al día siguiente de que fuera elegido candidato a la Alcaldía de Cádiz por el PSOE en unas primarias, usted dijo que se enfrentaba a las elecciones con el pronóstico más incierto de la democracia. ¿Cree que esta incertidumbre incluso ha crecido?

-Al menos es la misma. Es verdad que yo sigo pensando que estamos ante las elecciones de resultado más incierto desde el punto de vista municipal que se han celebrado en nuestra ciudad en los últimos 30 años y es verdad que, a pocos días de las elecciones, pocos escenarios se han aclarado en ese sentido. Quizás, y está feo que yo lo diga, sí parece que hay una solidez en la calle y una sensación bastante clara de que el Partido Socialista en esta ocasión va a ser un actor principal en estas elecciones. Algo que contribuía al tema de la incertidumbre, en cuanto al PSOE, sí que se ha convertido en una certeza de que va a estar ahí peleando por todo y lo traslado al argot deportivo. Pero está claro que estamos ante un escenario incierto y eso sí que parece que es evidente.

-¿Y en qué se basa para decir que tiene buenas sensaciones acerca del PSOE?

-Bueno, yo siempre digo que las sensaciones no votan, no meten papeletas en las urnas, pero evidentemente tenemos muy claro que el escenario actual es propicio y es optimista para nuestro partido. Nos basamos, más allá de los datos, que no hay que estar muy encima de ellos, en la empatía con la que la gente en la calle está acogiendo nuestras propuestas como desde un punto de vista evidente de la gente se nos acerca, cómo nos muestra sin disimulo su opción por el Partido Socialista y, sobre todo, muestra cómo en determinados momentos ha habido votantes que se han podido sentir en el pasado alejados de nosotros y tuvieron la decisión de coger otra opción política y ahora claramente te verbalizan que vuelven a su casa, a su partido históricamente, y eso te hace ser consciente de estar en un escenario muy interesante.

-Hablamos en el terreno de la hipótesis, pero el PSOE hace meses aparecía como tercera fuerza y en los últimos días empieza a hablarse de que podría haber un sorpasso en la izquierda y pasar a Adelante Izquierda Gaditana. Esto es importante porque el que quede primero de los dos puede tener las llaves de la Alcaldía. ¿Tiene usted también esa sensación?

-Yo iría un poco más allá y creo que el Partido Socialista está en disposición de ganar las elecciones y ser la primera fuerza política. Nosotros no vamos a trabajar en estos días que quedan para ser solo la primera fuerza política de la izquierda, que por supuesto, tenemos el convencimiento de que en el escenario actual así es, sino que vamos a pelear desde la precampaña por ganar las elecciones municipales. Sabemos que no será fácil porque partimos de cinco concejales, para ser la primera fuerza hay que conseguir una cifra muy superior pero insisto que el Partido Socialista está en una posición muy positiva. Después, ¿que damos el sorpasso o quedamos en la primera fuerza de la izquierda? Pues habrá supuesto también un avance en nuestros resultados. No nos vamos a conformar con eso.

-Pero las encuestas dan al PP como el que va a conseguir mas votos.

-Yo encuestas solo he visto una. Digo esto porque lo de las encuestas es un tema muy curioso. En 2019 o 2015 se habían publicado 15 encuestas los meses anteriores y aquí se ha publicado una. El PSOE no paga encuestas. Cuando no se han publicado encuestas es porque quizás no conviene que se publiquen. Yo sobre los sondeos siempre digo lo mismo: en unos sales más guapo, en otros menos guapo pero la verdadera encuesta, la que vale, es la del 28 de mayo, Hay datos que se hacen ser más optimistas y otros menos pero ya decidimos hace muchos meses que nuestros recursos y fortalezas iban a estar en la calle, en convencer y explicar a los gaditanos y gaditanas cuál es el proyecto socialista para los próximos cuatro años y en eso nos henos centrado. En lo que queda de campaña vamos a seguir haciendo lo mismo.

-En estos últimos tiempos hemos estado hablando del posible escenario después del 28-M que se puede dar en la izquierda si entre los dos suman la mayoría y si ustedes deben entrar en el gobierno, como así pretenden, o no, como dice Adelante Izquierda Gaditana. ¿Insiste en que para llegar a pactos tienen que entrar en el Gobierno?

-No, son cosas diferentes. Lo digo de una manera categórica y digo lo mismo desde hace meses. En primer lugar, los pactos vamos a ver cuáles son los escenarios que se va a dar. Vamos a esperar que los ciudadanos hablen, que voten en libertad y vemos lo resultados en la noche del 28-M. Con ese resultado, a partir del día 29, veremos.

Segundo, el Partido Socialista es un partido de izquierda y va a trabajar siempre por que haya un gobierno progresista. Y tercero, que es lo mismo que venimos repitiendo, los votos del Partido Socialista en el pleno de investidura sólo van a servir para que en el Gobierno de la ciudad esté el Partido Socialista. Sólo van a servir para gobernar. Yo no he cambiado mi discurso desde hace meses. Desde el principio, incluso de antes de las primarias, teníamos muy claro cuál era el posicionamiento del partido y así va a ser.

-¿El que quiera un cambio en la ciudad puede pensar que si les votan puede estar también votando de manera indirecta a Adelante Izquierda Gaditana?

-Pues no, porque los que quieren un cambio ahora seguramente son muchas personas desencantadas que dejaron de votar al Partido Popular hace ocho años y hace cuatro, porque venían del desencanto del PP y que ha continuado con Adelante Cádiz. Por eso nosotros somos la única alternativa a la decepción, a la desilusión de estos últimos ochos, y también la única alternativa a la política de los mamotretos, el autobombo, el despilfarro, porque la gente igual que nos dicen que están desilusionado por el equipo de Gobierno, de manera directa también nos dejan claro que no quieren volver bajo ningún concepto los 20 años del Partido Popular. Por eso yo insisto que el único voto que garantiza que la ciudad funcione, que la ciudad realmente arranque y que se le den soluciones a los problemas y demandas de los ciudadanos, es el voto para el Partido Socialista. Eso lo tenemos muy claro y es lo que nos transmite la gente en la calle. Por eso ese temor que comentaba no lo tenemos porque la gente sabe perfectamente qué votar, sabe muy bien qué ha pasado en estos ochos años y tienen también muy fresco lo que ha pasado en los 20 anteriores.

"Los votos del PSOE en el Pleno de investidura sólo van a servir para que estemos nosotros en el gobierno de la ciudad”

-En el año 1995 que salieron del gobierno de la ciudad. ¿Uno de los retos para su partido es que la gente vuelva a ver a su formación como un partido confiable?

-Yo siempre en estos últimos meses he dicho mucho que el PSOE debe ser una herramienta útil para la ciudad y la gente debe vernos como una parte de la solución y no del problema. Por ello hemos participado este último año en cosas tan importantes como la aprobación de unos presupuestos, en la restricción de las viviendas con fines turísticos, en la aprobación el nuevo pliego de limpieza... Donde había un problema, donde había un fuego, ha ido el Partido Socialista con una garrafa de agua, todo lo contrario que el Partido Popular, que acudía con un bidón de gasolina. Insisto, y es uno de los grandes objetivos que he tenido y tendré, es que la gente vea al Partido Socialista como una herramienta útil para la ciudad.

-¿Y dónde creen que ha podido estar el problema para no haber sido el partido de referencia en Cádiz?

-Esa reflexión durante estos 28 años hemos tenido tiempo cada cuatro años. El Partido Socialista ha presentado durante estos 28 años a los mejores candidatos y candidatas a la Alcaldía de Cadiz de todos los que se presentaban. Y le digo más. Se han presentado los mejores programas electorales y en muchos casos, muchas ideas han sido copiadas. Eso es algo que pones a disposición de la ciudad y el equipo de Gobierno que entra las hace suyas y eso para nosotros es ya motivo de orgullo y felicidad porque quiere decir que lo que proponemos es interesante. Es evidente que ha sido una travesía del desierto larga. En 1995 no se hicieron las cosas bien con el cambio de la candidatura a la Alcaldía. Veníamos de un alcalde, de Carlos Díaz, un hombre extremadamente querido en la ciudad respetado y la gente hoy día te sigue reconociendo que era un hombre honesto, honrado, trabajador y lo que es para nosotros, el mejor alcalde socialista de la historia. En aquel momento el partido no lo hizo bien y la gente cogió distancia. A partir de ahí son muchos años y uno de los grandes desafíos es que la gente nos vea como esa herramienta útil, que somos capaces de dar soluciones a los problemas porque es lo que la gente nos pide La gente no pide cosas raras, ni grandes infraestructuras y de ahí nuestro eslogan, porque a lo que aspiramos en primer lugar es a que la ciudad funcione. Después, evidentemente, hablamos de tener mirada larga y del modelo de ciudad que queremos para los próximos años.

-Leyendo su programa, lo que podemos hablar sobre todo es que es de detalles, de cosas muy del día a día, mas allá de que hay otros que tienen mas enjundia.

-Es muy de detalles, eso está claro. Hemos hecho nuestras las demandas de la gente y eso es lo que nos han pedido. Nosotros hemos ido a todos los barrios y nos hemos reunido con todos y, cuando nos sentamos y les preguntamos cuál son sus prioridades, además del empleo y la vivienda, que los dos están muy relacionados con la despoblación, que es el gran reto que tiene esta ciudad para las próximas décadas, yendo al día a día es la política de andar por casa, es la micropolítica. Es el bordillo, el árbol que no se poda y que entra en las casas, es la losa que al salir de tu casapuerta la puedes pisar y te puedes caer porque está rota, la suciedad, el acerado… Tenemos una población cada vez mas envejecida y el 35% de la población es mayor de 65 años y tenemos que adaptar la ciudad a la realidad que tienes. Tiene que ser una ciudad cómoda pero también pensando en los mayores.

Esto es como si tienes un negocio y por la mañana cuando abres la baraja quieres que el ordenador se encienda, las luces, el escaparate esté limpio para que los clientes entren o para que los trabajadores de ese negocio estén cómodos.Pues lo mismo con la ciudad, que los ciudadanos cuando salgan por la mañana esté la ciudad en un estado de revista aceptable. Y esto es lo que nos ha pedido la gente y no quiere decir que nos hayamos cerrado únicamente en esto. Nosotros hemos adquirido un compromiso barrio por barrio y eso en nuestro programa queda reflejado de una manera clara. Hay calles que no se han asfaltado nunca y nos lo piden los vecinos. La calle Mirador en Santa María, Dársena en Puntales, Barbate en la barriada de La Paz. Vas a seos sitios y te dicen, “oiga, asfálteme la calle”. Insisto, yo hablo de la gestión corta y la mirada larga y esto forma parte de la gestión corta, del día a día.

-¿Y cuál es la mirada larga?

-El modelo de ciudad que queremos para las próximas generaciones. Esa ciudad que, evidentemente, tiene que pasar por ser una en la que predomine el transporte público al coche privado, pero un transporte público de calidad, accesible, asequible, directo, fácil, rápido, es decir, todas las características que debe tener un transporte público de calidad. Al ciudadano hay que convencerlo, no obligarlo, para que sepa que si coge el transporte público para sus movimientos internos en la ciudad, le va a reportar porque es mas económico, en algunos casos hasta gratuito, mas rápido y ecológicamente sostenible y va a ser mejor para la ciudad.

Evidentemente es una ciudad que tiene que poner el acento en uno de los grandes problemas que es la vivienda pública y por lo tanto hay que construirla. Es cierto que desde un punto de vista geográfico está casi terminada pero esto no quiere decir que no haya opciones y hay que ser imaginativos y buscar espacios. Los dos grandes núcleos, las dos grandes ventanas de oportunidades están claras: el recinto exterior de Zona Franca por un lado, en el que nosotros proponemos un modelo mixto de usos en el que el modelo industrial esté relacionado con las nuevas tecnologías, con las energías renovables, al estilo de Incubazul, pero también un uso mixto en el que haya tejido comercial y viviendas.

La otra gran ventana es la integración puerto-ciudad. Estamos hablando de 335.000 metros cuadrados, que yo siempre le llamo 335.000 oportunidades, que vendría a ocupar entre un 7 y un 8% del espacio. Ahí hay pintado en el proyecto que está aprobado inicialmente por la Junta de Andalucía en mayo de 2022 espacios recreativos, de ocio juvenil y de ocio infantil, instalaciones deportivas relacionadas con el mundo marítimo, zonas verdes, es decir, un uso bastante diverso.

La ciudad pasa también porque el centro histórico tenga de una manera coherente y organizada unos espacios peatonalizados más abundantes. Pero insisto, desde la sensatez y no pegándole empujones a los vecinos. Y lo que se haga, siempre dentro de la participación y llegando a acuerdos e informando y escuchando cuáles son realmente la opiniones de cada uno de los barrios. No puede uno levantarse por la mañana y decir, "voy a peatonalizar tal calle o avenida", no lo consulto con nadie y otro para delante. Eso, aparte de que el vecino se siente engañado, la participación brilla por su ausencia.

Y, por supuesto, encarar ese desafío que es el que yo creo que es el principal. Hablo de desafío porque el término es más contundente como es la despoblación. No podemos seguir perdiendo más de 1.000 habitantes por año. No podemos, Este es un tema de tal calado que me gusta ser muy serio y no me gusta la frivolidad. Cádiz ha perdido en los últimos 25 años 40.000 habitantes, uno cada seis horas. Así durante 25 años parece algo insoportable. Esto no quiere decir que la única razón haya sido la falta de vivienda pero una de las principales, pero enlazado con la falta de empleo, y de ahí el envejecimiento de la población.

Tambien hay que ser riguroso con esto porque antes donde en una casa a vivía un matrimonio con tres hijos, ahora sólo tiene uno o dos. En esa misma casa que vivían antes seis personas, a lo mejor solo hay tres y, por lo tanto, hay menos gente censadla.

Este es un problema que necesita una solución a muy largo plazo y necesita sentar las bases desde la vivienda y, sobre todo, sentar las bases porque está pasando en los tres o cuatro últimos años y es que se está generando empleo en la ciudad pero les resulta imposible conseguir una vivienda, porque les resulta soportar un alquiler de 800-900 euros.

Por ello nosotros ponemos mucho acento en nuestra política de vivienda en los jóvenes, y en destinar el 70% de las promociones de vivienda que sean lideradas por el ayuntamiento que sean destinadas a los jóvenes. Ahí es donde podemos darle la vuelta al la tortilla, impedir que se vayan al principio. Ya no es conseguir que vuelvan los que se han ido, que sería ideal, sino parar el éxodo. Una vez que lo paremos y empecemos a recuperar la población, que la ciudad sea atractiva para que la gente viva. Esto que se dice en unos minutos, es un desafío tremendo pero creemos cuáles son las soluciones a implementar pero es algo que requiere su tiempo y no es fácil.

-Si llega a ser alcalde, ¿cuál sería su primera medida?

-Lo he comentado en varias ocasiones. La primera decisión que tomaré será reunir a todos los portavoces del ayuntamiento y les propondré hacer un rente común para ir a todas las administraciones independientemente del color político. Iremos a la Diputación Provincial, a la Junta y al Gobierno de España para plantearles dos cosas. En primer lugar planes de empleo específicos para la ciudad, especialmente para los jóvenes, y en segundo lugar planes de rehablitación y de construcción de vivienda pública. Eso a mi me gustaría hacerlo como corporación, como Ayuntamiento de Cádiz, no como alcalde o equipo de Gobierno. Estoy convencido que si vamos a la Diputación, que seguirá gobernada por el PSOE, se nos van a abrir las puertas, y si vamos a la Junta de Andalucía, que está gobernada por el PP, si vamos como Ayuntamiento de Cádiz tendremos más posibilidades de que se nos escuche. Estoy en el total convencimiento de que el Gobierno España va a seguir poniendo el acento en la ciudad de Cádiz como en tantas y tantas cosas que en los últimos años está invirtiendo. La única administración que está invirtiendo a día de hoy en la ciudad de Cádiz es el Gobierno de Esaña y eso los gaditanos lo saben, están viendo que el Partido Socialista está involucrado con la ciudad. Podemos poner muchos ejemplos que van desde la rehabilitación de las murallas, la rehabilitación de la Casa del Carnaval con fondos estatales, hasta la Castrense, la rehabilitación de la cúpula de la Catedral vieja, el sistema de alquiler de bicicletas que está el dinero pero que no se ha puesto en marcha, hasta la zona de bajas emisiones, el arreglo de plaza Candelaria, parte de la peatonalización de la plaza de España. La administración que está invirtiendo en la ciudad de Cádiz es el gobierno de España, todo lo contrario a la Junta de Andalucía, que ni Valcárcel, ni la Ciudad de la Justicia, ni nuevo hospital, ni chalé de San Luis ni nada de nada. Siguen haciendo polítcas partidistas con las necesidades de los gaditanos y con los compromisos y la competencias de la Junta que no están atendiendo.

-Los tres candidatos con mas posibilidades, David de la Cruz, Bruno García y usted, por el carácter y la buena relación que tienen, ¿pueden ser más factible esos pactos de ciudad o quedará como siempre en el terreno de lo imposible?

-Yo estoy convencido de que llegado el momento todas las fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento van a querer involucrarse en esos proyectos de ciudad, en esas demandas importantes en materia de empleo y vivienda y no tengo por que pensar que alguien no va a querer arrimar el hombro. Por mí como alcalde no va a quedar y esa sería la primera iniciativa que haré cuando sea alcalde y no tengo duda que el resto de los cabezas de lista o portavoces espero, deseo y confío de que vayan a arrimar el hombro.

-¿Cuál es el legado que deja Kichi a su juicio?

-Es complicado porque principalmente lo que deja es desilusión, desengaño y es triste porque evidentemente en 2015 se da un escenario en el que el PSOE hizo un tremendo ejercicio de generosidad, puso por encima todos los intereses de la ciudad y posibilitó un cambió que generó ilusión y esperanza en la ciudad, que continuó y que incluso aumentó en 2019. La realidad es que en 2015 el alcalde cuando toma posesión el día de su investidura y había centenares de personas que lo auparon y hoy a falta de pocos días para las elecciones lo que hay son manifestaciones en contra de la gestión del Ayuntamiento. Eso lo resume todo. El primer día como llega y cómo se va. Lo que sería es desilusión, desengaño y decepción de mucha gente que confió en una persona, en un candidato que venía con un discurso utópico y la gente se lo creyó. Es triste porque los gaditanos y gaditanas nos se merecen el desengaño que han sufrido estos años.

-Si gana las elecciones, ¿qué tipo de alcalde será?

-Yo voy a ser el alcalde de todos los gaditanos, sin excepción y esto lo vinculo al alcalde de todos los barrios, de todas las calles, de todas las asociaciones, de un tipo o de otra, de un sector de la población y de otra. Voy a ser el alcalde todos los gaditanos, sin sectarismo, sin crear enfrentamientos entre colectivos. Uno de los objetivos que debe tener un equipo de Gobierno es tender puentes y no tirarlos. Insisto en que voy a ser el alcalde todos, sin excepciones, igual que he sido el concejal de la oposición de todos. Me he reunido con todos y hemos hecho nuestras sus demandas.