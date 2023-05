Así es Ascen Hita, la hija de Juanita la del refino

¿Quién es Ascención Hita? “La hija de Juanita la del refino de la calle Corredera Alta”, responde la candidata del PP a la Alcaldía. Hija de un alcalaíno y una chiclanera, también es la “nieta de Juanito Chico el practicante”, ex presidente del Chiclana CF. Ascen, como le llaman casi todos, recurre a sus vínculos familiares cuando se le pregunta quién es, cómo reconocerla más allá del cargo político al que aspira, una prueba de que es “una chiclanera de toda la vida”.

Hasta que hace unos meses fue designada parlamentaria andaluza, Ascen Hita tenía la tienda de su familia, uno de los refinos más antiguos de Chiclana, con más de medio siglo de vida. “Durante varios años compatibilicé mi labor como concejala con la tienda. Convocaba las reuniones del partido a las 8 de la mañana y a las 9 abría la tienda. Cuando convocaba una rueda de prensa en el Ayuntamiento, salía corriendo por Corredera Baja, literal, para llegar a tiempo”, recuerda.

Tras salir del Gobierno municipal en 2015, cuando fue delegada municipal de Hacienda en el Ayuntamiento, intentó adaptar el comercio de toda la vida al mundo digital. Junto a su hermana, creó todoflamenca.es, un portal de venta on line de mantillas y complementos de moda flamenca. “Es renovar o morir, los comercios tradicionales tienen que dar ese paso”, cuenta.

Graduada en empresariales, pasó una década trabajando en la Asociación de Empresarios de Chiclana, una etapa clave en su salto a la política. Allí conoció a Ernesto Marín, el anterior alcalde, quien le ofreció primero ser su jefa de gabinete y luego ir en las listas del PP. Se autodenomina una persona “trabajadora” y recuerda sus primeros meses al frente de una Concejalía importante como Hacienda, que ahora quiere asumir como alcaldesa si su partido recupera el poder. “La economía en la administración pública no es igual que en la empresa privada, pero cuando llegué me pegué a la vice interventora y aprendí, aprendí y aprendí hasta que al siguiente año hice el presupuesto yo sola; me gusta hacer las cosas yo y saber de dónde vienen los números”.

- ¿Qué hace en su tiempo libre?- ¡No tengo! Y cuando lo tengo, tengo que poner lavadoras, limpiar la casa y organizar las comidas… Aunque mi marido (Emilio) y mi hija (Raquel) me ayudan muchísimo. Son los que más sufren la política, echamos muchas horas y ese tiempo se lo quitamos a la familia. Sin ellos, no estaría aquí.La campaña electoral le ha llegado en una de sus épocas preferidas del año: la de los caracoles. Le gustan tanto que, más que mítines, en estas semanas ha organizado varias ‘caracolás’, una forma de reunir a los afiliados y hacer piña… y, de paso, degustar el manjar antes de que se pase la temporada.“También me gusta coger la bicicleta y pasear por la playa; meto los pies en el agua y recargo energías”, cuenta mientras posa en la puerta de la calle Churruca, 17, el lugar elegido por Ascen Hita para tomar la foto que mejor represente a Ascen Hita. Es su casa de toda la vida: ella vivía con sus padres arriba y sus abuelos, abajo.