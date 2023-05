Ascen Hita también promete viviendas de protección oficial (VPO) para las familias de Chiclana

La alcaldable del PP de Chiclana, Ascen Hita, también se compromete a construir viviendas de protección oficial. Es una de las prioridades de todos los partidos en estas elecciones municipales, conscientes de la importancia del problema para los chiclaneros. Hita pretende "dar un cambio radical a estas políticas para priorizar la independencia y el acceso a un hogar a las familias chiclaneras”.

La dirigente popular propuso crear una 'Oficina Virtual de Vivienda', un nuevo portal en la red desde el que cualquier familia pueda obtener información en tiempo real sobre viviendas para alquilar, ayudas y subvenciones a la compra de viviendas y formularios de los organismos competentes a los que dirigir solicitudes para el alquiler o la adquisición de una vivienda en Chiclana.

Asimismo, Ascen Hita afirmó que “trabajaremos desde el Ayuntamiento con la Junta de Andalucía para ser Entidad Colaboradora en las convocatorias de Rehabilitación y Accesibilidad de las viviendas de Chiclana, ofreciendo asesoramiento a las familias de Chiclana desde Emsisa, con lo que facilitaremos una nueva relación de colaboración entre las instituciones, y no de confrontación, por el bienestar de los chiclaneros”.

Por su parte, Jesús Galvín afirmó que “en el PP apostamos por un 'Plan de Recuperación de los Barrios', para la renovación y regeneración urbana de espacios degradados, y actuar en conjunto contra un problema social importante como es la infravivienda en Chiclana”.

Para el representante popular, “la vivienda digna es un punto fundamental de las políticas del Partido Popular de Chiclana, y, si los chiclaneros y chiclaneras nos dan su apoyo en las urnas para que Ascen Hita sea designada alcaldesa, pondremos todos los recursos a nuestro alcance, para mejorar los barrios de nuestra ciudad que necesitan inversiones y reformas”, recordando los más de 15 millones de euros invertidos por la Junta de Andalucía de Juanma Moreno estos años en Chiclana que ha permitido rehabilitar los barrios de Fermesa, caja de Ahorros y Recreo San Pedro y la construcción de viviendas de VPO en la calle Delicias.

Para finalizar, Ascen Hita reafirmó “su compromiso con la vivienda como un valor de presente y futuro para Chiclana, asegurando que la defensa de la vivienda pública (VPO) no solo no es propiedad de ningún partido, sino que es una política de, y para todos los vecinos”. En este sentido, “una mejor calidad de vida en nuestros barrios no se consigue con la confrontación política continua, sino mediante el diálogo, el acuerdo y la consecución de consensos que redunden en más bolsas públicas de viviendas, más posibilidades de acceso a las mismas de las familias chiclaneras, o más trabajo desde el Ayuntamiento, para la reforma de aquellos barrios de Chiclana que lo necesiten”.