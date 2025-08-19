Noche Flamenca en Villanueva Golf & Croquet

En el Club Villanueva Golf & Croquet del Barrio de Jarana se ha celebrado una noche flamenca con cante y sabor organizada por la Sociedad Puertorrealeña de Amigos del País, la Peña flamenca de Puerto Real y dicho club. Los presentes pudieron de un espectáculo flamenco que animó la velada con su canta y su baile provocando el aplauso de todos los congregados. Tras finalizar el espectáculo flamenco tuvo lugar una cena en los jardines de las instalaciones servida por el restaurante del club. La reunión se prolongó con una agradable sobremesa hasta ya pasada la medianoche. Entre los presentes se encontraban Antonio Gómez de Barreda, Emilio Núñez, Juan Expósito y Marisa Viaña.

Juan Manuel Quirell, Francisco Granero, Lorenzo Cuenca y Juan Expósito durante la cena tras finalizar el espectáculo.