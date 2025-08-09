Mercadillo Solidario Proyecto Hombre
En Puerto Sherry, en El Puerto, ha tenido lugar la inauguración del XIII Mercadillo Solidario Proyecto Hombre, en el que se pueden adquirir desde antigüedades y mobiliario hasta pintura, vajillas, ropas y complementos. El dinero recaudado irá destinado a sufragar el programa de Proyecto Joven del Menor y Adolescente, que comprende las edades de 12 a 21 años. El acto de inauguración estuvo presidido por el concejal David Calleja, junto con Luis Bononato. El Mercadillo permanecerá abierto hasta hoy, de 11:00 a 14:00 y de 19:00 a 22:00 horas.
