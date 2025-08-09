David Calleja, concejal del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, con Keka Raffo, Margarita Martín, Susana Jiménez, Luis Bononato, Carmen Barbadillo y María de los Ángeles y Montse Zaldivar durante la inauguración del XIII Mercadillo Solidario de Proyecto Hombre.

En Puerto Sherry, en El Puerto, ha tenido lugar la inauguración del XIII Mercadillo Solidario Proyecto Hombre, en el que se pueden adquirir desde antigüedades y mobiliario hasta pintura, vajillas, ropas y complementos. El dinero recaudado irá destinado a sufragar el programa de Proyecto Joven del Menor y Adolescente, que comprende las edades de 12 a 21 años. El acto de inauguración estuvo presidido por el concejal David Calleja, junto con Luis Bononato. El Mercadillo permanecerá abierto hasta hoy, de 11:00 a 14:00 y de 19:00 a 22:00 horas.