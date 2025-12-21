IV Edición de la Gala Las Uvas de la Ser

El Cádiz Bahía , de Q Hotels en Cádiz, ha sido un año más el escenario elegido para la celebración de la Gala de la IV edición de Las Uvas de la Ser. El acto estuvo conducido por el periodista Manu Sola y contó con la intervención de la directora de la Ser en Cádiz, Lourdes Acosta, que dedicó unas palabras de bienvenida y agradecimiento a los presentes. Durante la gala se hizo entrega de la Uva del Centenario a Briole; Uva de la Cultura al Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz; Uva del Deporte al Club Deportivo Virgili de Cádiz; Uva Cofrade a la Hermandad del Nazareno de Santa María; Uva de Investigación y Ciencia a Ibica; Uva de la Innovación a Javier Coronillo y José Ossorio; Uva Cádiz por el Mundo a Carlos Coello; Uva de Turismo a Stefaan de Clerck; Uva Contribución Social a la Asociación por la recuperación de la Memoria Democrática de San Fernando; Uva Artística a Pepe Baena; Uva Gastronómica a Barbadillo; Uva del Carnaval a José Luis García Cossío ‘El Selu’; Uva de la Empresa a Navantia; Uva de la Trayectoria a Asociación de Reyes Magos. La sesión se clausuró con un reconocimiento a la directora de Radio Cádiz Lourdes Acosta.

Víctor Vélez, Manuel Barbadillo, Asun Serrano y Marusela Pérez-Máximo. / Ignacio Casas de Ciria

Luis Núñez, Pelayo García Borbolla, Marta García, Pepe Baena, Salvador Celada, Margarita Márquez y Lola Carrero. / Ignacio Casas de Ciria

Ángel Núñez, Josefa Díaz y Stefaan de Clerck. / Ignacio Casas de Ciria

Auxi Gutiérrez, Antonio Yélamo, María Luisa Montero, Ana Gutiérrez y Blanca Cifuentes. / Ignacio Casas de Ciria

Pablo Otero, José Luis García Cossío ‘El Selu’, Maribel Verdugo y Carlos Lucero. / Ignacio Casas de Ciria