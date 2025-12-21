COAC 2026
Las entradas para las preliminares del COAC 2026 salen hoy a la venta

IV Edición de la Gala Las Uvas de la Ser

Sofía Honrubia, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, Ricardo Domínguez y Oscar Torres.
Sofía Honrubia, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, Ricardo Domínguez y Oscar Torres. / Ignacio Casas de Ciria

El Cádiz Bahía , de Q Hotels en Cádiz, ha sido un año más el escenario elegido para la celebración de la Gala de la IV edición de Las Uvas de la Ser. El acto estuvo conducido por el periodista Manu Sola y contó con la intervención de la directora de la Ser en Cádiz, Lourdes Acosta, que dedicó unas palabras de bienvenida y agradecimiento a los presentes. Durante la gala se hizo entrega de la Uva del Centenario a Briole; Uva de la Cultura al Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz; Uva del Deporte al Club Deportivo Virgili de Cádiz; Uva Cofrade a la Hermandad del Nazareno de Santa María; Uva de Investigación y Ciencia a Ibica; Uva de la Innovación a Javier Coronillo y José Ossorio; Uva Cádiz por el Mundo a Carlos Coello; Uva de Turismo a Stefaan de Clerck; Uva Contribución Social a la Asociación por la recuperación de la Memoria Democrática de San Fernando; Uva Artística a Pepe Baena; Uva Gastronómica a Barbadillo; Uva del Carnaval a José Luis García Cossío ‘El Selu’; Uva de la Empresa a Navantia; Uva de la Trayectoria a Asociación de Reyes Magos. La sesión se clausuró con un reconocimiento a la directora de Radio Cádiz Lourdes Acosta.

Víctor Vélez, Manuel Barbadillo, Asun Serrano y Marusela Pérez-Máximo.
Víctor Vélez, Manuel Barbadillo, Asun Serrano y Marusela Pérez-Máximo. / Ignacio Casas de Ciria
Luis Núñez, Pelayo García Borbolla, Marta García, Pepe Baena, Salvador Celada, Margarita Márquez y Lola Carrero.
Luis Núñez, Pelayo García Borbolla, Marta García, Pepe Baena, Salvador Celada, Margarita Márquez y Lola Carrero. / Ignacio Casas de Ciria
Ángel Núñez, Josefa Díaz y Stefaan de Clerck.
Ángel Núñez, Josefa Díaz y Stefaan de Clerck. / Ignacio Casas de Ciria
Auxi Gutiérrez, Antonio Yélamo, María Luisa Montero, Ana Gutiérrez y Blanca Cifuentes.
Auxi Gutiérrez, Antonio Yélamo, María Luisa Montero, Ana Gutiérrez y Blanca Cifuentes. / Ignacio Casas de Ciria
Pablo Otero, José Luis García Cossío ‘El Selu’, Maribel Verdugo y Carlos Lucero.
Pablo Otero, José Luis García Cossío ‘El Selu’, Maribel Verdugo y Carlos Lucero. / Ignacio Casas de Ciria
Francico José Román, Diego Suárez, la directora de Radio Cádiz, Lourdes Acosta, Pedro Espinosa, el alcalde de Cádiz, Bruno García, y Manu Sola.
Francico José Román, Diego Suárez, la directora de Radio Cádiz, Lourdes Acosta, Pedro Espinosa, el alcalde de Cádiz, Bruno García, y Manu Sola. / Ignacio Casas de Ciria

También te puede interesar

Lo último

stats