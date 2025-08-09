Inaugurada ‘Impresiones ’, de David del Cura

El pintor David del Cura, con el periodista Javier Caraballo, durante la inauguración en la Casa del Reloj.

En la Casa del Reloj, en El Puerto de Santa María, se ha inaugurado la exposición de David del Cura titulada ‘Impresiones’. El acto de inauguración estuvo conducido por el periodista Javier Caraballo. que junto con el pintor David del Cura hicieron un recorrido sobre la trayectoria pictórica del artista. La muestra recoge 100 obras entre pinturas y collages realizada sobre papel de estraza con tintas y colores y papel de arroz con acrílico. Se podrá visitar hasta el día 15.

