Inauguración de club de polo en Sotogrande

En Sotogrande ha tenido lugar la inauguración del nuevo Club de Polo ʻEl Membrilloʼ. Con motivo del acto de apertura se organizó el I Torneo Open patrocinado por Bodega Gallardo. La cita contó con la participación de cinco equipos, El Membrillo, Trafalgar, Verdugal, Puebla de Cazalla y La Romera, que pusieron con su torneo el broche al evento.

Tras una disputada jornada quedó campeón del torneo el equipo Trafalgar, en el que se encontraba entre sus jugadores Gonzalo Liñán Escudero.

Este nuevo club de polo, propiedad de la familia Melgarejo Martínez de Abellanosa, es el segundo campo de polo, junto con el de Trafalgar, en Vejer de la Frontera, que la familia tiene en la provincia de Cádiz.

Tras finalizar el encuentro los polistas, junto con los invitados, pudieron disfrutar de un cóctel en los jardines de la casa club servido por el catering de Bodega Gallardo.

Durante la inauguración los presentes pudieron visitar las nuevas instalaciones. El acto reunió a un gran número de polistas de Jerez, Vejer, Sevilla y Sotogrande. Entre ellos, Luis Benjumea, Santi Gil de Biedman, Curro Rufino, Norma Martel, Jorge Ybarra y Nicolás Rodríguez Amenábar.

Tere Montes, Esther Floro, Norma Martel, Elma Caballero, Sandra Sanz y Gonzalo Pérez del Arco, durante el cóctel de inauguración. / El Balcón

Elma Caballero, Luz Martel, María Luisa Paria y Teresa Mencos. / El Balcón

Lorenzo Díez, Gonzalo Líñán, Adela Escudero y Juan Maldonado. / El Balcón

Borja Melgarejo tras finalizar un partido con Juan Maldonado y los hermanos Javier y Almudena Melgarejo. / El Balcón

Ana de García, María Gil de Biedman, Lorenzo Díez Romero-Valdespino y Adela Escudero. / El Balcón