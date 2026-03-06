Imágenes de los Premios Andalucía de los Deportes 2025

El Teatro Falla de Cádiz ha sido el escenario en esta edición para la gala de entrega de los Premios Andalucía de los Deportes 2025. La gala estuvo dirigida por los periodista Fernando Pérez y Silvia Sanz y contó con la presencia del consejero de Sanidad, Antonio Sanz; la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, y el alcalde de Cádiz, Bruno García. Durante la sesión se hizo entrega de los galardones de mejor Iniciativa Social a la campaña En la UCA juega limpio; El deporte educa; Mejor Gestor Deportivo, a la Federación Andaluza de Vela; Premio Javier Imbroda al Deportista con Mejor Expediente Académico, a la remera gaditana Esther Fuerte; Mejor Deportista con discapacidad, a José Nicolás Castaño y Sarah Almagro; Mejor Deportista, a José Antonio Rueda y María Pérez; Promesa del Deporte Masculino, a Guillermo del Pino; Promesa del Deporte Femenino, a Noelia Pontes e Irene del Rey; Mejor Equipo Masculino, a Unicaja baloncesto y al CD Amivel, y Mejor Equipo Femenino, al CAB Estepona. También recibieron menciones especiales por su trayectoria la jugadora de pádel Carolina Navarro, el piloto José Luis Criado, el jinete Luis Astolfi, la Federación Andaluza de Bolos y los Juegos del Mediterráneo Almería 2005.