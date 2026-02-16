'Fotocrónica 2025' en la Diputación de Cádiz

En el Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz se ha inaugurado la Exposición Fotocrónica 2025, un año de fotoperiodismo en la Provincia de Cádiz. El acto de inauguración en el salón Entrepatios estuvo conducido por el vicepresidente de la Diputación, Juan José Ortiz, acompañado de la diputada provincial de la Diputación de Cádiz, Paloma Conesa; la presidenta de la asociación de la Prensa de Cádiz, Mabel Caballero; Román Río,s de la asociación de Fotoperiodistas de Cádiz, y Miguel Gómez como comisario de la exposición en su tercera edición. La muestra es un recorrido visual de los sucesos ocurridos en la provincia en el 2025 a través de 40 fotografías de 15 localidades de la provincias realizadas por miembros de la Asociación de Fotoperiodistas de Cádiz. Entre ellas, fotografías de Andrés Carrasco, Antonio Vázquez, Erasmo Fenoy, Eulogio García, Francis Jiménez, Germán Mesa, Jesús Marín, Joaquín Hernández Kiki, José María Reyna, Juan Antonio Bernal, Juan Carlos Toro, Julio González, Lourdes de Vicente, Manu García, Miguel Gómez, Nacho Frade y Román Ríos. La exposición se podrá visitar hasta el próximo 1 de abril.

Germán Mesa, Nacho Frade, Juan Carlos Toro, Jesús Marín, José María Reyna y Eulogio García. / Ignacio Casas de Ciria

El comisario de la exposición en esta edición, Miguel Gómez, con Román Ríos y José María Reyna. / Ignacio Casas de Ciria

Gonzalo Höhr de Miguel con su primo Gonzalo Höhr Zamora. / Ignacio Casas de Ciria

Antonio Muñoz, Diego y Carmen Calvo, Rafa Guerrero y Nacho Frade. / Ignacio Casas de Ciria

Miguel Gómez, Mabel Caballero, Juan José Ortiz, Paula Conesa y Román Ríos durante la inauguración de la exposición. / Ignacio Casas de Ciria