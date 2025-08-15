Exposición de Guiomar Álvarez de Toledo
En la sede de L35 Architects en el local 36 de la Ribera de Marlín, en Sotogrande, ha tenido lugar la inauguración de la exposición de la pintora madrileña Guiomar Álvarez de Toledo titulada Realidades Ilusorias. Esta muestra recoge la última colección de la artista, en la cual presenta una selección de óleos figurativos en los que animales salvajes a través de la técnica de la luz y el color de la artista cobran vida. La exposición se podrá visitar hasta el 30 de agosto.
