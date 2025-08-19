'Diálogos en la Azotea' en la Fundación Cajasol

En la Fundación Cajasol, en la plaza de San Antonio, se ha celebrado dentro del ciclo de ‘Diálogos en la azotea’ la charla titulada ‘Desinformación bulos y democracia’. La sesión estuvo conducida por Ana Candón y contó con la intervención de José María Izquierdo y Jesús Maraña. Durante la charla hicieron un recorrido los participantes a través de sus experiencias en los medios tanto escritos como digitales de las noticias falsas y bulos.