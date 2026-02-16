El conde de Toreno, en el Club Liberal 1812

El Museo de las Cortes, en la calle Santa Inés, ha sido el escenario elegido para la conferencia titulada ‘El conde de Toreno en Las Cortés de Cádiz’ por el historiador y académico José María García León. El acto organizado por el Club Liberal 1812 estuvo conducido por su presidente, Ricardo Hidalgo Andrey, que dedicó unas palabras de bienvenida e hizo un recorrido sobre la trayectoria profesional y académica del ponente. José María García León durante su conferencia destacó y elogió la figura del VII conde de Toreno y de su papel en las Cortes de Cádiz. Seguidamente, Francisco de Borja Queipo de Llano y Fernández de Villaviciencio, actual conde de Toreno, dedicó unas palabras de agradecimiento a los presentes y en especial al conferenciante. La sala durante la conferencia estuvo presidida por el busto del conde de Toreno, del escultor Mariano de Benlliure, que se encuentra mediante un convenio de préstamo temporal en el Museo de Cádiz. Tras finalizar el acto, los presentes se trasladaron al Casino Gaditano, donde tuvo lugar una cena. Entre los presentes se encontraban Antonio Grimaldi, Marisé Gosálbez y María de Carmen Mora-Figueroa.

Francisco Fernández Escalante, José María García León y Jesús Núñez. / Ignacio Casas de Ciria

Alfredo de Armas, Antonio Grimaldi y Ricardo Hidalgo Andrey. / Ignacio Casas de Ciria

Francisco de Borja Queipo de Llano, Ricardo Hidalgo, Antonio Grimaldi y Alfredo de Armas, en el Museo de Cádiz. / Ignacio Casas de Ciria

La directora del Museo de Cádiz, Fátima Salaverry, con los condes de Toreno junto al busto de bronce del conde de Toreno y el retrato. / Ignacio Casas de Ciria

Teresa Sánchez y Hans Josef Artz coincidieron en el acto. / Ignacio Casas de Ciria