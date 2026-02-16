El conde de Toreno, en el Club Liberal 1812
El Museo de las Cortes, en la calle Santa Inés, ha sido el escenario elegido para la conferencia titulada ‘El conde de Toreno en Las Cortés de Cádiz’ por el historiador y académico José María García León. El acto organizado por el Club Liberal 1812 estuvo conducido por su presidente, Ricardo Hidalgo Andrey, que dedicó unas palabras de bienvenida e hizo un recorrido sobre la trayectoria profesional y académica del ponente. José María García León durante su conferencia destacó y elogió la figura del VII conde de Toreno y de su papel en las Cortes de Cádiz. Seguidamente, Francisco de Borja Queipo de Llano y Fernández de Villaviciencio, actual conde de Toreno, dedicó unas palabras de agradecimiento a los presentes y en especial al conferenciante. La sala durante la conferencia estuvo presidida por el busto del conde de Toreno, del escultor Mariano de Benlliure, que se encuentra mediante un convenio de préstamo temporal en el Museo de Cádiz. Tras finalizar el acto, los presentes se trasladaron al Casino Gaditano, donde tuvo lugar una cena. Entre los presentes se encontraban Antonio Grimaldi, Marisé Gosálbez y María de Carmen Mora-Figueroa.
