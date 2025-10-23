Cincuenta velas para Irene Gil García y Luis Esteban Núñez

Irene Gil García y Luis Esteban Núñez, con sus hijas y el grupo de familiares y amigos durante la celebración de su cincuenta cumpleaños en el Cortijo Mariscala.

El Cortijo Mariscala, situado en la carretera entre Jerez y Trebujena, ha sido el escenario elegido para la fiesta del cincuenta cumpleaños del matrimonio formado por Irene Gil García y Luis Esteban Núñez. Los anfitriones, con sus dos hijas, Jimena y Elena, reunieron a un gran grupo de amigos y familiares en un almuerzo regado con los vinos de Jerez. Durante la reunión no faltó la tradicional tarta de cumpleaños que los anfitriones soplaron mientras les cantaba el cumpleaños feliz. El festejo se prolongó con baile y música hasta el anochecer.