Cena solidaria de la Fundación Arango Lara

Antonio Salado, Julia Plaza, Pelayo Arango Lara, Serafina Gil Ortega, Manuel Rodríguez e Iván Gutiérrez Sanz, durante la cena solidaria en el chiringuito ‘Serena ‘, del Hotel Barrosa Palace.
El chiringuito Serena del Hotel Barrosa Palace, ubicado en el Novo Sancti Petri, ha sido el escenario elegido para la cena benéfica de la Fundación Arango Lara. Bajo el lema Si late importa, el acto reunió a familias y profesionales sanitarios y representantes sociales comprometidos con esta causa que se dedica a la investigación y apoyo a pacientes con enfermedades raras. La cena se prolongó con música y baile hasta pasada la medianoche. Entre los presentes se encontraban Elisa Pala, Irene Butrón, Mayte Dávila e Iván Gutiérrez Sanz.

