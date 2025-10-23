Boda de Ángel Plaza & María González
En la iglesia del Divino Salvador, en Vejer de la Frontera, provincia de Cádiz, ha tenido lugar el enlace matrimonial de Ángel Plaza Selma y María González Rodríguez. La ceremonia estuvo oficiada por el vicario general, padre Óscar González Esparragosa, actuando de padrinos el padre de la novia, Eduardo González Mazo, y la madre del novio, María Isabel Selma García. Tras finalizar la ceremonia firmaron como testigos Manuel Reina, Juan José Fuarros, Alejandro Terrón, Borja García, Javier Torres, Macarena Bermúdez de la Puente, Laura Cotorruelo, María Jiménez, Ester García e Isabel Jiménez.
Seguidamente, los invitados se trasladaron a la Finca Las Quinientas de la cercana localidad de Jerez de la Frontera, propiedad de los marqueses de Villamarta, donde tuvo lugar la celebración. Los presentes pudieron disfrutar de un cóctel en los jardines de la histórica casa, seguido de una cena servida por el catering Alfonso. El festejo se prolongó con baile y música protagonizada por el grupo sanluqueño Lincy y la Malena hasta ya pasada la medianoche.
