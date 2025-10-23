Boda de Ángel Plaza & María González

Ángel Plaza Selma y María González Rodriguez, a la salida de la iglesia del Divino Salvador, tras finalizar la ceremonia religiosa

En la iglesia del Divino Salvador, en Vejer de la Frontera, provincia de Cádiz, ha tenido lugar el enlace matrimonial de Ángel Plaza Selma y María González Rodríguez. La ceremonia estuvo oficiada por el vicario general, padre Óscar González Esparragosa, actuando de padrinos el padre de la novia, Eduardo González Mazo, y la madre del novio, María Isabel Selma García. Tras finalizar la ceremonia firmaron como testigos Manuel Reina, Juan José Fuarros, Alejandro Terrón, Borja García, Javier Torres, Macarena Bermúdez de la Puente, Laura Cotorruelo, María Jiménez, Ester García e Isabel Jiménez.

Seguidamente, los invitados se trasladaron a la Finca Las Quinientas de la cercana localidad de Jerez de la Frontera, propiedad de los marqueses de Villamarta, donde tuvo lugar la celebración. Los presentes pudieron disfrutar de un cóctel en los jardines de la histórica casa, seguido de una cena servida por el catering Alfonso. El festejo se prolongó con baile y música protagonizada por el grupo sanluqueño Lincy y la Malena hasta ya pasada la medianoche.

El nuevo matrimonio, con María de los Ángeles Rodríguez, Eduardo González y su hijo, Ángel y Antonio Plaza, Isabel Selma y Berta Fernández / El Balcón

Ángel Plaza Selma y María González Rodríguez, con un grupo de invitados durante la celebración en la Finca Las Quinientas, en Jerez de la Frontera. / El Balcón

La novia, con su padre, Eduardo González Mazo. / El Balcón

El nuevo matrimonio, con María de los Ángeles Rodríguez, Eduardo González Mazo y Eduardo González Rodríguez. / El Balcón

Beatriz Grijalvo, Ester García, Elena Gallego, Menchu Pérez, María González, Ángel Plaza, Antonio Bermejo, Elena Jurando, Samuel Morales, Álvaro Pla y Sole García Ruiz de Aldana / El Balcón