92 velas de cumpleaños para Agustín Garrido

La familia Garrido Paramio se ha reunido para homenajear al patriarca de la misma, Agustín Garrido Sánchez, con motivo de su 92 cumpleaños. Por tal motivo, ‘El Rincón de Pelayo’ ha sido el escenario elegido para la celebración. Los presentes pudieron disfrutar de una almuerzo donde no faltó la tradicional tarta de cumpleaños que el homenajeado sopló mientras le cantaban el cumpleaños feliz. La reunión se prolongó con una tertulia familiar.