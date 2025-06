Unesid alerta de que los nuevos aranceles de Estados Unidos provocarán la llegada masiva de acero no sostenible a Europa

Madrid/La Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) ha señalado su preocupación por la nueva decisión del gobierno estadounidense de duplicar el arancel sobre el acero europeo, elevándolo del 25% al 50% a partir de este miércoles. La patronal acerera entiende que esta medida representa "un endurecimiento drástico del proteccionismo comercial y una ruptura con los principios de cooperación entre bloques estratégicos".

“Estamos profundamente sorprendidos y nuestras empresas califican esta decisión como inesperada y alarmante. El aumento del arancel al acero europeo hasta el 50% supone, en la práctica, el cierre del mercado estadounidense para los productos siderúrgicos europeos”, ha declarado Carola Hermoso, directora general de Unesid.

La patronal apunta que, hasta ahora, el arancel del 25% permitía, "aunque con dificultad", compartir el sobrecoste con los clientes. Sin embargo, el nuevo escenario ha provocado la cancelación de pedidos en curso y la aplicación del nuevo arancel a mercancías que ya estaban en tránsito. “El impacto económico es enorme. Hablamos de miles de millones de euros en pérdidas para la industria europea”, ha advertido.

Más allá de Europa, Unesid señala que esta medida también está teniendo efectos negativos en el propio mercado estadounidense. “Ya están subiendo los precios y se están paralizando inversiones. Todo indica que el país está entrando en un proceso inflacionario severo. Esta medida no solo es injusta, es también perjudicial para ambas economías. Necesitamos responsabilidad, visión a largo plazo y cooperación”, ha remarcado Hermoso.

Estados Unidos importa actualmente 27 millones de toneladas de acero al año, lo que representa el 28% de su consumo. La imposición de aranceles más elevados "no solo pone en riesgo nuestras exportaciones, sino que está generando un preocupante efecto colateral como es el desvío de flujos comerciales hacia el mercado europeo". Además, Unesid teme que el mercado europeo se inunde de acero no sostenible de terceros países que decidan no venderlo más a EE. UU.

La asociación recuerda que España exporta más de 250.000 toneladas de acero al año a Estados Unidos, con un valor de más de 400 millones de euros en 2024. El cierre de este mercado supone "un golpe directo" a empresas que, en muchos casos, dependen de estas operaciones.

La asociación considera que la pérdida de competitividad del acero europeo es un problema estructural que debe abordarse de forma urgente. En las últimas dos décadas, la cuota de producción siderúrgica de la Unión Europea ha descendido del 21% al 6,5% del total mundial, mientras que el consumo europeo de acero se ha mantenido estable. Esta evolución es el resultado de un grave retroceso competitivo frente a países cuyos productos no cumplen los estándares ambientales, laborales o de seguridad exigidos en Europa. Para Unesid, si no se actúa de inmediato, Europa corre el riesgo de perder definitivamente una industria estratégica, clave tanto para la economía como para la transición ecológica y la autonomía industrial del continente.

En este contexto, la patronal siderúrgica solicita a la Unión Europea y al Gobierno de España una respuesta inmediata y contundente. En primer lugar, exige la creación de un nuevo instrumento de defensa comercial eficaz y permanente, que proteja tanto al acero europeo como a los fabricantes de primera transformación frente a prácticas desleales y a la creciente presión derivada de la sobrecapacidad mundial. En paralelo, considera imprescindible que se apruebe un paquete urgente de ayudas directas para las empresas afectadas por el cierre del mercado estadounidense.