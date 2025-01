Torres de Hércules: el que fue techo de Andalucía, 15 años después

Los Barrios/En una época en la que auténticos rascacielos empezaban a copar algunas de las ciudades más grandes de Europa y de España, Andalucía se incorporó a la tendencia de hacer crecer el suelo hacia arriba, con vigorosos edificios de los que marcan el skyline. En pleno apogeo, hace 15 años, se inauguraron las Torres de Hércules, ubicadas en el polígono de Palmones de Los Barrios, Cádiz, que llegaron a ser el techo de Andalucía.

La iniciativa se anunció a bombo y platillo como una auténtica revolución para la zona y en un plano andaluz, no en vano, el edificio alcanza los 126 metros de altura, convirtiéndose en el más alto de su clase de toda la región en aquel momento. La firma del arquitecto cordobés Rafael de la Cruz está detrás del proyecto, promovido por Valcruz SL, cuyo coste superó los 40 millones de euros.

Su peculiar diseño fue, desde el primer momento, uno de sus grandes atractivos. Dos torres unidas por una pasarela en cada planta y rodeadas de una estructura de hormigón en la que se puede leer "Non plus ultra", referentes al mito de las propias columnas de Hércules que escoltaban el Estrecho de Gibraltar. No es casualidad el nombre, ya que las plantas más altas ofrecen unas privilegiadas vistas de la zona.

La primera piedra de la construcción se colocó en 2006 y se inauguró en octubre de 2009. Ya en 2005, cuando se presentó por primera vez el proyecto a la luz pública, desde la promotora aseguraron tener reservado el 30% del espacio, lo que da una idea del plan ambicioso para las torres. Cada una de sus 20 plantas tiene unos mil metros cuadrados construidos.

Actualmente, en su interior se alojan empresas de diversos campos. La más notable es la naviera danesa Maersk, que controla sus operaciones en más de 60 terminales marítimas, desde el Canal de Suez a parte de Europa, desde su oficina. Además, empresas de transporte, estudios de arquitectura y todo tipo de negocios se alojan en su interior.

Los edificios más altos de Andalucía / Departamento de Infografía

El 'boom' de las alturas

En el momento en que eclosionó el proyecto de las Torres de Hércules, buena parte de la geografía andaluza empezó a llenarse de iniciativas del estilo, con edificios de gran altura que desafiaban el modus operandi del parque inmobiliario andaluz. De hecho, en una información publicada en los periódicos del Grupo Joly en 2006, se destacaban cuatro incipientes edificios de más de 100 metros de altura. Además del ubicado en Los Barrios, que se situaba como el segundo de mayor altura, aparecían Torre Laguna (El Ejido, 100 metros), Torre Sevilla (Sevilla, 105 metros) y la imponente Puerto Triana (Sevilla, 150 metros).

De estas, solo dos se acabaron materializando tal y como estaban previstas, la gaditana y la almeriense, aunque esto no frenó el afán de crecimiento hacia las alturas. En Sevilla, el proyecto de Puerto Triana renació con el nombre de su vecina Torre Sevilla, la conocida popularmente como Torre Pelli, que es el nuevo techo de Andalucía, con 180,5 metros de altura. De lejos la siguen las Torres de Hércules de Los Barrios y las recién inauguradas malagueñas torres de Martiricos (AQ Urban Sky I y II), con 111 y 106 metros, respectivamente. En cuarta posición está la mencionada Torre Laguna de El Ejido, de 105 metros y, en quinta, La Princesa, de 80 metros en Málaga.

Las Torres de Hércules, edificio empresarial en el polígono de Palmones, Los Barrios / Vanessa Pérez

Inversión

El objetivo de convertir las Torres de Hércules en una inversión rentable quedó claro desde su construcción. Cuando Velcruz SL invirtió 40 millones de euros, anunció que los precios de venta de las oficinas rondaría los 2.500 euros por metro cuadrado, el cual consideraron "ajustado" al momento. Teniendo en cuenta que una planta tiene 1.000 metros cuadrados, el montante total rondaría los 2.500.000 euros. Aun así, la mayoría de espacios están divididos en oficinas más pequeñas de unos 120 metros cuadrados, lo que resultaría en un coste de unos 300.000 euros por módulo.

Actualmente, el precio del metro cuadrado en las torres se ha reducido considerablemente. Según ha podido conocer este periódico, el precio de venta de las oficinas individuales gestionadas por la inmobiliaria Nyesa ronda los 100.000 euros, equivalente a algo más de 800 euros el metro cuadrado. No obstante, estas cifras oscilan en función de circunstancias como la planta en que se encuentra. Sin ir más lejos, en el portal inmobiliario Idealista se anuncia la venta de una oficina que ocupa la decimocuarta planta completa de las torres por 1.000.000 de euros, a razón de 1.000 euros por metro cuadrado.

También se ha reducido el precio de los arrendamientos. En las páginas de Europa Sur, al poco de inaugurarse el edificio, se ofertaban alquileres de oficinas de 122 metros por 1.500 euros. Ahora, los módulos de Nyesa se alquilan por unos 400 euros, que también varían según sus características.

La bajada de precios no ha impedido movimientos de propiedad a gran escala. No en vano, la propia Nyesa se hizo en 2009 con dos tercios del edificio. En concreto, adquirió 95 módulos de oficina, dos locales comerciales y 144 plazas de aparcamiento. Todo ello por unos 22 millones de euros. A día de hoy, sigue comercializando sus activos. No ha sido el único movimiento relevante, ya que la compañía Brickstock, que mantiene vínculos financieros con la mencionada Nyesa, anunció en 2018 la adquisición total de las torres, aunque no trascendió el precio que alcanzó la operación.