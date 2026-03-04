El petróleo se dispara un 16% tras la escalada del conflicto en Oriente Próximo

El precio del petróleo se ha disparado cerca de un 16% desde el pasado viernes, tras los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel sobre Irán y las dificultades de navegación en el Estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente una quinta parte del crudo mundial. El barril de Brent alcanzaba los 84,04 dólares con una subida del 3,2%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzaba un 3% hasta los 76,80 dólares.

Las tensiones geopolíticas se han intensificado después de que Irán asegurase haber atacado diez petroleros en el Estrecho de Ormuz como represalia a la campaña de bombardeos. Esta madrugada se confirmó el ataque a dos buques mercantes adicionales en estas aguas estratégicas. En paralelo, Donald Trump ordenó cortar todo el comercio con España tras la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a permitir el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones contra Irán. "España está siendo terrible, he pedido cortar todos los acuerdos", declaró el mandatario estadounidense desde el Despacho Oval.

El Ibex 35 sufrió ayer un desplome del 4,55%, perdiendo 813 puntos de golpe hasta situarse en los 17.062,4 puntos, por debajo del nivel con el que comenzó el año. Los futuros de las Bolsas europeas apuntan a caídas moderadas, excepto Madrid, que podría retroceder más de un 1%. Junto al petróleo, el precio del gas subía casi un 9% en el mercado de futuros holandés, tras revalorizarse un 22% en la jornada anterior.

El Estrecho de Ormuz, arteria vital del comercio energético mundial

El Estrecho de Ormuz constituye la principal ruta de transporte de petróleo y gas del planeta. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), por esta vía transita alrededor de uno de cada cinco barriles de petróleo mundial, lo que significa que cualquier interrupción genera un impacto inmediato sobre la economía global.

Este paso marítimo, situado entre Omán e Irán, conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo. El flujo de petróleo promedió 20 millones de barriles diarios en 2024, representando aproximadamente el 20% del consumo mundial de líquidos petrolíferos. Además, cerca de una quinta parte del comercio mundial de gas natural licuado (GNL) también transitó por Ormuz en 2024, principalmente procedente de Qatar.

La mayoría de las exportaciones de Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Irán parten desde este punto estratégico. Los grandes productores de la región carecen de rutas alternativas viables para sus volúmenes de exportación, según indica la EIA.

Asia concentra el 84% del crudo que cruza el estrecho

Los mercados asiáticos recibieron el 84% del petróleo crudo y el 83% del GNL que cruzaron el Estrecho de Ormuz durante 2024. China, India, Japón y Corea del Sur fueron los principales compradores, representando conjuntamente un 69% de todos los flujos de petróleo crudo y condensado.

En contraste, Estados Unidos importó aproximadamente 0,5 millones de barriles de petróleo crudo y condensado de países del Golfo Pérsico a través de Ormuz, lo que supone apenas el 7% de las importaciones totales del país norteamericano. Las importaciones estadounidenses desde esta región se situaron en su nivel más bajo en casi 40 años, debido al incremento de la producción nacional y las importaciones procedentes de Canadá.

España mantiene una dependencia limitada del Estrecho de Ormuz

La exposición directa de España al Estrecho de Ormuz resulta limitada gracias a la diversificación de orígenes del suministro energético. Las importaciones de crudo alcanzaron los 61,423 millones de toneladas en 2025, lo que representa una caída del 4,9% respecto al ejercicio anterior.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, indicó que apenas el 5% del petróleo y el 2% del gas natural licuado que llega a España transita por el Estrecho de Ormuz. Esta circunstancia reduce el impacto directo de un eventual cierre prolongado de esta vía sobre el abastecimiento energético español.