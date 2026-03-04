Pedro Sánchez: "España no será cómplice de la guerra por miedo"

Pedro Sánchez ha declarado que España no se convertirá en cómplice de la guerra "simplemente por miedo a las represalias", en una declaración institucional en la que ha resumido la posición del Gobierno de coalición progresista en cuatro palabras: "No a la guerra". El presidente ha situado esta postura en continuidad con la mantenida por el Ejecutivo en los conflictos de Ucrania y Gaza, subrayando que se trata de una línea "clara y consistente".

Sánchez ha advertido de que de la guerra «no saldrá un orden internacional más justo» y ha señalado que lo previsible es "más incertidumbre económica y subidas del precio del petróleo y del gas". El jefe del Ejecutivo ha precisado que esta posición "no es ingenua", sino "coherente", y ha añadido que el Gobierno de España no renunciará a ella ante posibles represalias. Al mismo tiempo, ha repudiado al régimen de Irán por "reprimir y matar vilmente a sus ciudadanos, particularmente a las mujeres", sin por ello dejar de rechazar el conflicto armado y de abogar por una salida diplomática.

El presidente del Gobierno ha empleado el verbo "exigir" de forma deliberada, al considerar que España, como "miembro pleno de la Unión Europea, la OTAN y la comunidad internacional", tiene tanto el derecho como la obligación de demandar a Estados Unidos, Israel e Irán que "paren antes de que sea demasiado tarde".

Cuatro medidas concretas ante el conflicto en Oriente Medio

El Gobierno español ha detallado un plan de acción articulado en cuatro ejes:

Asistencia consular en Oriente Medio: El Ejecutivo está ayudando a los españoles en la región a regresar al país, con la garantía de que serán protegidos y trasladados de vuelta a España. Estudio de medidas económicas: El Gobierno analiza escenarios y posibles actuaciones para ayudar a hogares, trabajadores y empresas a mitigar los impactos económicos del conflicto, si fuese necesario. Sánchez ha subrayado que España «cuenta en estos momentos con los recursos necesarios para hacer frente a esta crisis». Colaboración con países que defienden la paz: El Ejecutivo prestará apoyo, con "recursos diplomáticos y materiales", a los países de la región que abogan por la paz y el cumplimiento de la legalidad internacional, y trabajará con los aliados europeos en una respuesta "coordinada y eficaz". Exigencia de cese de hostilidades: El Gobierno mantendrá su demanda de un alto el fuego y una resolución diplomática del conflicto.

Rechazo a la guerra y condena al régimen iraní

El presidente ha hecho compatible la condena al régimen iraní —al que ha calificado de represor— con el rechazo al conflicto bélico. Ha advertido de que «no se puede responder a una ilegalidad con otra, porque así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad», y ha instado a las potencias implicadas a apostar por "el diálogo y la diplomacia". En su declaración, ha manifestado solidaridad con los países atacados ilegalmente por Irán, al tiempo que ha rechazado la lógica de resolver los problemas "a base de bombas".

El marco de valores que guía la posición española

Sánchez ha situado la postura del Gobierno de España en línea con los valores consagrados en la Constitución española, los principios fundacionales de la Unión Europea, la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Ha añadido que el Ejecutivo comparte posición con "muchos Gobiernos" y con "millones de ciudadanos en Europa, Norteamérica y Oriente Medio" que reclaman "más paz y prosperidad" frente a la guerra y la incertidumbre.

El presidente ha cerrado su declaración institucional con una apelación a la identidad nacional: "En momentos como este, nos sentimos más orgullosos que nunca de ser españoles", afirmó, reivindicando una política exterior que, según sus palabras, no dobla la rodilla ante las presiones ni abandona "los valores que nuestros padres y abuelos fijaron en nuestra Constitución".