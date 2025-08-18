La estrategia de Marc Murtra en Telefónica reconfigura el tablero del sector de telecomunicaciones

Desde la llegada de Marc Murtra a la presidencia de Telefónica, la compañía ha implementado una estrategia centrada en la reordenación de activos, el aumento de la rentabilidad y el establecimiento de alianzas.

Estas medidas han tenido repercusiones en el sector de las telecomunicaciones tanto en España como en Latinoamérica.

Desiversiones en tres países de Latinoamérica, Argentina, Colombia y Perú

La estrategia ha incluido operaciones corporativas significativas, con la venta de filiales en mercados latinoamericanos considerados no prioritarios, concretamente los de Argentina, Colombia y Perú. En febrero, la firma anunció el traspaso su negocio en Argentina por 1.245 millones de dólares estadounidenses a Telecom Argentina; en marzo comunicó la venta del 67,5% de Colombia Telecomunicaciones (Coltel) a la compañía Millicom por 400 millones de dólares; y en abril, vendió a la firma argentina Integra Tec Internacional su filial peruana, en concurso de acreedores, por 900.000 euros, con el compromiso de la adquiriente de asumir la deuda.

Alianza con Vodafone para crear una sociedad de fibra óptica

En cuanto a las alianzas, este mismo año Telefónica España y Vodafone España presentaron Fiberpass, la marca comercial de la nueva sociedad conjunta de prestación de servicios de fibra óptica (FiberCo), que cubre 3,5 millones de hogares y que comenzó a operar el 1 de marzo. Estos días varios medios de comunicación han publicado que la gestora de activos Axa negocia la entrada en el capital de FiberCo.

Los inversores premian el plan con subidas en Bolsa

El enfoque declarado por Telefónica es el de simplificar la estructura corporativa y orientar la compañía hacia lo que la dirección considera crecimiento sostenible, con un enfoque más centrado en España y Europa y en la generación de valor para el accionista.

En términos bursátiles, Telefónica ha experimentado una recuperación en su capitalización. Los informes de los analistas señalan mejoras en el perfil financiero de la compañía y los beneficios futuros La acción ha vuelto a incluirse en algunas carteras recomendadas por casas de análisis.

El sector se posiciona y las estrategias basadas en volumen y precios bajos se debilitan

Todos estos movimientos han generado reacciones en el sector. Operadores como Vodafone y Masorange han realizado ajustes en sus estrategias y reestructurado sus redes para no perder posiciones. Digi, el operador rumano, mantiene un crecimiento de ingresos del 20%, aunque con presión en sus márgenes operativos debido a su agresiva estrategia comercial. Las inversiones de Digi de 169 millones de euros en despliegue de red superan su Ebitda actual, lo que le está planteando desafíos financieros

Los analistas del sector valoran estos cambios como una modificación de la dinámica competitiva, con implicaciones negativas para las estrategias basadas principalmente en volumen y precios bajos.

Telefónica se posiciona cada vez más en Europa

A nivel europeo, las principales operadoras del continente observan los movimientos de Telefónica, Grandes jugadores continentales como Deutsche Telekom, Orange o TIM siguen de cerca los movimientos de la multinacional europea, especialmente en el contexto de los debates sobre consolidación del sector a nivel europeo. La posición de la compañía española respecto a la regulación europea y la creación de operadores de mayor tamaño ha encontrado además cierta resonancia en las instituciones de Bruselas.

La estrategia implementada ha reposicionado a Telefónica en el tablero del sector, con una estrategia basada en la disciplina financiera, las operaciones selectivas y un enfoque basado en redes inteligentes, servicios digitales y eficiencia operativa.