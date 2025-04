Beatriz Corredor descarta dimitir y desvincula el apagón de la penetración de renovables: “El sistema es seguro y estable”

Sevilla/La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ha descartado este miércoles presentar su dimisión por el apagón que colapsó España el pasado lunes y ha asegurado que “no va a volver a ocurrir” otro episodio similiar porque “a día de hoy tenemos todas las medidas de seguridad planteadas”. Asimismo, ha desvinculado el incidente de la alta penetración de las renovables, un sistema que, según ha dicho, “es seguro” y funciona de forma “estable”.

Corredor ha roto su silencio, 48 horas después de la caída súbita del suministro eléctrico en el país, en una entrevista en la Cadena SER, en la que ha afirmado que la causa de lo ocurrido está "más o menos localizada" -sin especificarla-, aunque ha precisado que continúan recabando datos y se ha pedido información a todos los operadores para conocer "milisegundo a milisegundo" lo que pasó.

"Nosotros operamos el centro de control nacional pero hay otros 35 centros al que reportan informes todos los generadores. Ese es el informe que se ha pedido desde Red Eléctrica y desde el Gobierno para poder saber qué sistema se desconectó", ha indicado la directiva, que está al frente del operador desde principios de 2020.

La que fuera ministra de Vivienda en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha considerado que "relacionar un incidente tan grave con la alta penetración de renovables no es correcto". En este sentido, ha explicado que estas tecnologías ya funcionan de "forma estable" y pueden trabajar con el sistema de generación convencional “sin ningún problema de seguridad".

"Hemos operado el sistema en condiciones de alta penetración renovable en los últimos años de forma habitual y el lunes no había ninguna circunstancia distinta", ha abundado Beatriz Corredor, al tiempo que ha garantizado que "a día de hoy no va a volver a ocurrir" algo similar porque "hemos aprendido" y "tenemos todas las medidas de seguridad planteadas". "Los ciudadanos tienen que estar tranquilos", ha manifestado.

La presidenta de Red Eléctrica ha defendido que el “sistema español es el mejor y más resiliente” y que, ante el incidente, “ha respondido perfectamente, por eso se ha podido reponer tan rápido”. "Fue una proeza que no se había experimentado nunca”, ha apuntado, aunque ha reconocido que los tiempos que necesitan los ciudadanos no siempre se corresponden con los de la parte técnica. “Entendemos las molestias y nos sentimos muy solidarios”, ha declarado.

Descarta dimitir

En su intervención, ha insistido en que el sistema español funciona "con las medidas de seguridad más estrictas de toda Europa" y ha recordado incidentes pasados en Alemania, Italia, EEUU o Chile, en los que "se ha tardado días" en recuperar el suministro. "La única manera de poder mejorarlo es saber exactamente dónde estuvo la causa. Honestamente, a día de hoy no lo sabemos porque no hemos recibido toda la información y hay que procesarla", ha explicado.

“La prueba de que el sistema estaba bien entrenado” es que “ningún otro sistema eléctrico del mundo ha sido capaz de reponerse con esta rapidez y eficiencia”, ha expuesto Beatriz Corredor, que no se plantea dimitir, ya que, según ha asegurado, “mi trayectoria siempre ha sido de asumir las responsabilidades". “Sería como reconocer que no se ha actuado correctamente y no es así; en esta casa se ha trabajado bien y se ha estado a la altura”, ha añadido.

Sin indicios de ciberataque

Respecto a la posibilidad de que el sumistro eléctrico se haya visto interrumpido por un ciberataque, en los informes “no se ha detectado ningún indicio preliminar", ha señalado la máxima responsable de la operadora eléctrica, si bien se ha dado acceso "físico" al Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y al Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (Cnpic) para que puedan acceder "localmente" y comprobar "desde una investigación totalmente técnica, si pudiera haber alguna cuestión aguas abajo, aunque nuestros sistemas no lo hayan detectado".

"Nuestros sistemas están súper protegidos, a prueba de ataques. pero quién te dice que no ha habido una sofisticación tal que se haya podido filtrar en nuestros sistemas, algo que los servicios tradicionales no hayan podido detectar", ha apuntado. Además, la presidenta de Red Eléctrica ha considerado “razonable” que el Gobierno “quiera hacer una investigación exhaustiva”, a pesar de no haber indicios de una brecha de ciberseguridad.

Ultimátum del Gobierno

Posteriormente, en una entrevista con RTVE, Corredor ha reiterado que las renovables no son la causa del problema, para luego añadir que las responsables del suministro eléctrico son los operadores privados, ya que son "los que determinan a cada momento el mix energético". Ante las acusaciones de oscurantismo y de estar llevando a cabo una investigación lenta, ha enfatizado que la caja negra de Red Eléctrica es "infalible".

A este respecto, ha avanzado que el Gobierno ha requerido todos los datos tanto a Red Eléctrica como a los demás centros de control con un plazo que termina esta misma tarde, con lo que este miércoles el Ejecutivo tendría disponible toda la información para después analizarla.