El 'AS Nina' abre una nueva etapa en el Puerto de Algeciras con la primera escala de la alianza Gemini de Maersk y Hapag-Lloyd

El 'AS Nina', durante su escala en el Puerto de Algeciras

Algeciras/El Puerto de Algeciras ha entrado este lunes en una nueva etapa con la escala del buque AS Nina, el primer servicio de las rutas que conforman la alianza marítima Gemini, integrada por las navieras Maersk y Hapag-Lloyd.

El buque, de tamaño medio (228 metros de eslora por 32 de manga) y con bandera de las Islas Marshall, llegó como parte de la ruta denominada Jeddah 1 y que parte desde el puerto saudí hasta la egipcia Puerto Said a través del Canal de Suez para, posteriormente, cruzar el Mediterráneo y realizar sendas paradas en Tánger Med y Algeciras, antes de volver a Yeda.

La entrada del buque se produjo sobre las 19:00 a la terminal de APM Terminals, una hora antes de lo previsto, con la partida, a cierre de edición, de las 4:00 de la madrugada del martes, cuando pondrá rumbo, tras repostar, de nuevo a Arabia Saudí. Todo ello con una gran importancia de la puntualidad y de la agilidad en los trámites y procesos, señas de la nueva red Gemini, cuyas operaciones comenzaron oficialmente el pasado sábado.

La llegada del AS Nina a Algeciras ha tenido cierta carga simbólica, al ser el punto de partida de una nueva era para la dársena algecireña. Durante esta escala inaugural de Gemini, directivos de la terminal de contenedores y de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) entregarán una metopa al capitán del buque para conmemorar el inicio de las operaciones en Algeciras de la nueva alianza.

El segundo buque de la red Gemini que llegará a Algeciras será el Maersk Northwood, cuya escala está fijada para el martes 4, según anunció APM Terminals Algeciras. El Northwood, con 210 metros de eslora por 30 de manga, navega con bandera de Singapur. Al igual que el AS Niza, antes de escalar en Algeciras lo hará en Marruecos, en su caso procedente de La Spezia (Italia).

Entre los trazados de los servicios previstos en Gemini, el Estrecho de Gibraltar se erige como uno de los puntos clave. Según informa Maersk en su web, nueve de las 57 rutas incluyen escalas en el Puerto de Algeciras y diez en Tánger Med, algunas de las cuales pasan por ambas terminales, como la mencionada Jeddah 1. Hasta finales de mayo, de acuerdo con la naviera, se producirá un período de adaptación, por lo que muchos servicios de las rutas que serán sustituidas por las de la nueva alianza seguirán circulando mientras culminan los contratos.

En total serán 57 líneas las que ha previsto Gemini, que se presenta en la web de Maersk como "la red del futuro" ("the network of the future"). Aquí cobra importante presencia el cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, por el que circularán las rutas que unen Asia con Europa y América a través del Atlántico, por la inseguridad en el Mar Rojo fruto de la crisis de la zona, que ya ha obligado a reconfigurar varias rutas.

Las rutas de Gemini están trazadas en cinco ejes intercontinentales: Asia-Europa, Asia-Oriente Medio, Asia-Norteamérica, Europa-Norteamérica y Europa-Oriente Medio e India. 342 buques recorrerán estas rutas, divididas entre 29 principales de larga distancia y 28 lanzaderas de enlace regional.