Aparcamientos
Cádiz mantiene cerrada un centenar de plazas de aparcamiento, a pesar de la necesidad de estacionamiento en la ciudad

¡Viva la Supercopa!

Doña Cuaresma

No creo que sea necesario explicar que nunca he sido muy deportiva. Ni de mocita. Jamás me he puesto un chándal, y si se exceptúan las genuflexiones previas a la consagración de la Santísima Forma en San Antonio, no he doblado la rodilla ni para trincar un billete de cinco euros que se le cayera a algún pecador camino del Bingo. Dicho esto, ayer, por primera vez, me sentí futbolera. A la misma hora que estos indocumentados empezaban a soltar gorgoritos y a meterse –menuda novedad– hasta con la Santa Madre Iglesia y sus líderes espirituales, el Real Madrid y el Barcelona disputaban en Arabia la Supercopa de España de fútbol. De regreso a mi casa después de escuchar misa de siete en San Antonio pude ver bares llenos de chavalería y de puretones disfrutando del noble deporte del balón y relegando a la indiferencia ese endiablado COAC que cada vez empieza antes. Ya puestos podían poner a la Pedroche de presentadora, con un traje de piconera de Pepi Mayo enseñando muslamen, en vez de a Miriam Peralta, así el Míster España no se encela.

También te puede interesar

Lo último

stats