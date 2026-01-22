La Viña prepara el XLII Concurso de Popurrís en el Carnaval de Cádiz 2026

La Federación de Peñas Caleteras del barrio de La Viña ha convocado el XLII Concurso de Popurrís 2026 que se celebrará en la Calle Virgen de la Palma del 16 al 20 de febrero a partir de las 21.00 horas, siendo el día 20 la gran final donde actuarán las agrupaciones clasificadas. El plazo de inscripción, ya abierto, se cerrará el 11 de febrero a las 20.00 horas.

Las agrupaciones interesadas en participar podrán solicitar y entregar la inscripción en este correo electrónico: federaciondepenasyentidadescaleteras@hotmail.eso descargarla desde la web https://federaciondepeñas.blogspot.com.

El número de los componentes de las agrupaciones y los tipos de instrumentos deberán ceñirse a lo establecido en el reglamento del Concurso del Falla. Esto es, coros, de 15 a 35 cantantes y rondalla de 4 a 10 componentes; comparsas, de 10 a 15 cantantes, bombo con platillos, caja, máximo 3 guitarras y pitos de Carnaval; y chirigotas, de 7 a 12 cantantes, bombo con platillos, caja, máximo 2 guitarras y pitos de Carnaval.

En el popurrí puntuará la calidad, la originalidad y buen humor de las letras, junto a la selección de la música y la conjunción de letras y música. También se convoca el premio 'Piropo a Cádiz' y el 'Piropo a la Viña (Premio Lucas)'. Asimismo se otorgará el premio Manuel Torres Vera al mejor tipo que pase por el tablao del concurso en la calle La Palma.

Se otorgarán los siguientes premios: en popurrís 1.500 euros para el primero de coros, 750 para el segundo y 500 para el tercero. En el caso de las chirigotas y comparsas, 1.000, 500 y 250 respectivamente. Los premios Piropo a La Viña, Piropo a Cádiz y Manuel Torres están dotados cada uno con 250 euros.