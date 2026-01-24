El cuarteto de Miguel Ángel Moreno '¡Que no vengan!', que cuenta con la dirección de Ángel Gago, ha sido una de las agrupaciones más destacadas de la décimo tercera sesión preliminar con una actuación que ha agradado al público de principio a fin.

Además de su parodia y tema libre a la altura del primer premio que conquistaron el año pasado, los cuarteteros firmaron una brillante tanda de cuplés que nuestro equipo filmó durante el ensayo de la agrupación en camerinos.