'Los Veleros, una comparsa de toda la vida' que une a dos generaciones

“Estoy fatal de nervios, peor que ningún año”, decía José Luis Zampaña, ‘Zampi’ a ‘Diario de Carnaval’ mientras la comparsa que trae al Falla con Nene Cheza, su vuelta al concurso de adultos tras su parón de 2020 y la pandemia de 2021, se preparaba en la calle la Rosa, en el centro de mayores, cuartel general de muchos grupos antes de hacer pasacalles. “Teníamos muchas ganas de hacer una comparsa así, como queríamos, y este año teníamos que estar ahí, y aún más porque Nene podía salir con sus dos hijos”, apuntaba el letrista de ‘Los veleros, una comparsa de toda la vida’, que “es Cádiz desde que empieza hasta que termina”.

Cheza no podía ocultar su emoción. “No hay nada más bonito, insuperable, lo más grande para un carnavalero- Esto se convierte en la vida de uno, una forma de vivir, y la continuidad es a través de los hijos. He vivido 18 finales y la emoción de este año no es comparable”, manifestaba al preguntarle por las sensaciones antes de compartir escenario por primera vez con sus hijos, Alejandro y José Antonio, este último autor y componente también de la comparsa juvenil ‘Los cantananas’. Esta oportunidad ha tenido parte de culpa de su vuelta a las tablas con estos veleros, es decir, los que reparan las velas de los barcos en el muelle, que ahora reparan Cádiz y que lo han encarnado como un personaje del barrio de Santa María, como el mismo Cheza.

Con un grupo renovado –sólo tres de ‘El cerrojero’ de 2019-– estos veleros vienen con un sabor a comparsa añeja y gaditanismo al que mira este año el concurso. “Hay que defenderlo, parece que le estamos viendo las orejas al lobo. Estamos haciendo agrupaciones pensando más en lo comercial que en lo local, cuando eso es lo que ha enamorado a todo el mundo del Carnaval, al foráneo, es la esencia, pero manda más el dinero que hacer algo por tu tierra”, opinaba Cheza, con el objetivo “siempre máximo” en el certamen. “Aunque siendo consciente–explicaba el Antifaz de Oro– que por desgracias mandan otras cosas por encima del repertorio, como las redes sociales o las nuevas modas”.

El concurso no lo sigue mucho, “a pinceladas’" pero sabe “que a nivel de comparsas está la cosa muy bien, quedan por cantar muchas evidentemente”. “Normalmente lo escucho después y aprendo de los compañeros”, señalaba aún sin vestir y pendiente a los últimos preparativos de la comparsa.

Mientras, las maquilladoras colocaban arena de verdad en la barba a uno de los comparsistas, los guitarras afinaban o Mariano, también Antifaz de Oro y que sale este año en el grupo, se probaba el sombrero muy gaditano, confeccionado por Cuattro, con un palo con su vela y unas cuerdas marineras. Estaba también con nervios decía, “llevo ya 30 años igual”, bromeaba. “Lo importante es no tener nervios en el escenario, si no lo tienes antes es que eres de piedra”, sentenciaba.

Muy cerca del veterano estaba el más joven del grupo, José Antonio, el hijo menor de Nene Cheza, de 17 años, que cumplía un sueño que tiene desde chico. “Y el 20 de mayo de 2022 se va a cumplir, salir con mi padre, que es el número uno en el Carnaval y número uno en mi vida, lo es todo”.