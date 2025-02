'La valla' de Marta Ortiz denuncia a los agresores "con carné de feminista", en cuartos de final del COAC 2025

Cádiz/La comparsa 'La valla', de Marta Ortiz, ha realizado su pase de cuartos de final este 18 de febrero con dos pasodobles críticos donde ha destacado, especialmente, la letra en la que anima a las mujeres a denunciar las agresiones sufridas por hombres "con carné de feminista tatuado en la entrepierna".

Las comparsistas han desenmascarado al "progresista ideal" que se "autoproclama aliado" de las mujeres, pero que en realidad es uno de los "miles de errejones" y que ya están siendo destapados.

Con este pasodoble, la agrupación, que debutó en el Concurso en 2022 llegando a ser cuarto premio del COAC de su edición con la propuesta 'We can do... Carnaval', ha animado a las mujeres a denunciar este tipo de agresiones y acoso por parte de estos supuestos compañeros.

La letra de 'El que dice'

El que dice yo estoy de tu lado

Y vota a partidos de la izquierda

El señalador de los machistas

Con el carnet feminista

Tatuado en su entrepierna

El que se dirige en femenino

Veinteañero propio

Cuarentón moderno

El progresista ideal

El Che Guevara mundial

El que se autoproclama aliado

Detrás de miles de Errejones

Se camuflan agresores

Que están siendo destapados

Cuéntalo

Fuerte y sin vacilaciones

Señalando a los varones

Que te hicieran polvo

Tu corazón

Cárgate

Esa camaradería

De los machos que porfían

Tu palabra fuerte como un cañón

Sufridor e inamovible

Cuantos locos de la izquierda

Beben de la enmienda

De ser aliados

Que hablan de igualdad

En mítines y canciones

Y en su propia oscuridad

Son verdaderos Errejones

Cuéntalo fuerte compañera

Juntas tomemos el mando

Juntas tomemos el mando

Y que el miedo

De una vez

Cambie de bando