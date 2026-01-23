Fundación Unicaja pone en marcha su Concurso de Coplas del Carnaval Gaditano en su edición número 47

La Fundación Unicaja ha convocado el XLVII Concurso Coplas del Carnaval Gaditano, en el que podrá participar concurrir cualquier agrupación perteneciente a la categoría de adultos. Las agrupaciones inscritas deberán interpretar las coplas que presenten en el tablao instalado en la Plaza de San Agustín, durante los días 16, 17 y 18 de febrero, a partir de las 20.00 horas, en el orden de actuación que previamente se publicará por sorteo a celebrar el jueves 12 de febrero de 2026.

El certamen repartirá 18.000 euros entre las mejores agrupaciones de coros, chirigotas y comparsas, estableciéndose un primer premio de 3.000 euros y un segundo premio de 2.000 euros para las mejores agrupaciones de las modalidades a concurso. Además, el Premio Bartolomé Llompart reconocerá con 3.000 euros al grupo que mejor represente el humor gaditano. El jurado dará a conocer su fallo inapelable el día 19 de febrero de 2026.

Para poder participar, cada agrupación deberá enviar sus datos (denominación y clase de agrupación), los de su representante legal (nombre, dirección, teléfono y correo electrónico), así como una copia de la letra que interpretarán, a la siguiente dirección de e-mail: carnaval@fundacionunicaja.com. La inscripción también podrá presentarse físicamente en el Centro Fundación Unicaja de Cádiz, C/ San Francisco, 26, 11004 Cádiz, indicando XLVII Concurso Fundación Unicaja 'Coplas del Carnaval Gaditano', en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas de lunes a sábado, y de 10.00 a 14.00 horas domingos y festivos.

La entrega o envío de solicitudes ha de realizarse desde la fecha de esta convocatoria pública y exclusivamente hasta el 6 de febrero de 2026, no tomándose en consideración las recibidas a partir de dicha fecha final. La entrega de premios se realizará en el curso de la fiesta que se celebrará en el tablao de la Plaza de San Agustín, donde actuarán las agrupaciones premiadas el viernes 20 de febrero a partir de las 20.00 horas.