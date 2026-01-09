UGT desmiente al Ayuntamiento sobre la posición de Benavides en el COAC 2026

El sindicato UGT del Ayuntamiento de Cádiz ha querido denuncoar públicamente que la nota de prensa emitida por el propio Consistorio en relación con la regiduría de escena del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas 2026 "no se ajusta a la verdad. ya que en ningún momento se pensó en un equipo de regiduría que contara con José Antonio Benavides; muy al contrario, la creación de ese supuesto 'equipo' tuvo desde el inicio un único objetivo: apartarlo. Así se trasladó de manera clara por parte de la Delegación de Fiestas a los colectivos del Carnaval, pese a la oposición frontal y unánime de todos ellos".

"Ahora, fruto exclusivo de la presión ejercida por las agrupaciones, se introduce a Benavides en ese equipo con aparente buen talante. Pero la pregunta es inevitable: ¿para qué? El compromiso adquirido era que en el día de hoy se celebraría una reunión para delimitar funciones. A esta hora, Benavides no ha recibido llamada alguna, mientras que tenemos constancia, por personal del propio teatro, de que todas las funciones ya están repartidas, curioso esto cuando además ya hay una persona de este equipo llamando a las agrupaciones e identificándose como "regidor de escena". Esto deja meridianamente claro que su inclusión no responde a criterios técnicos ni organizativos, sino a una necesidad política de aparentar calma y control por parte del equipo de gobierno y de la Delegación de Fiestas", dice UGT en el comunicado.

Desde el sindicato se plantean dos escenarios "igualmente graves". "El primero, que se asigne a Benavides funciones que no corresponden a su perfil profesional, vaciándolo de contenido, ninguneándolo y denigrándolo, algo que ya está ocurriendo de facto. No hay nada más destructivo para un profesional que convertirlo en un mero figurante. El segundo, que si algo sale mal, ya exista una cabeza de turco perfectamente identificada".

Dice UGT que "hasta ahora ha optado por la discreción y el diálogo, intentando alcanzar acuerdos que satisficieran a todas las partes. Pero esta situación ya ha traspasado todos los límites razonables. Este capricho organizativo supone un sobrecoste injustificable para la ciudadanía de Cádiz, ya que apartar a Benavides implica asumir el coste de cuatro sueldos adicionales, uno de ellos además externalizado a través de Onda Cádiz".

Actitud "cínica" de la concejala de Fiestas

Continúa expresando UGT que "lo que antes realizaba una sola persona, con solvencia, sin incidencias y con reconocimiento unánime de las agrupaciones, ahora se multiplica por cuatro sin que exista una mejora real ni objetiva. Y conviene recordarlo: lo que funciona no se toca, salvo para mejorarlo, algo que aquí es, como mínimo, más que cuestionable".

A juicio de UGT "resulta especialmente cínica la actitud actual de la Concejala de la Delegación de Fiestas, que ahora anuncia a bombo y platillo que Benavides 'estará en el equipo' y se vanagloria ante los autores de haber logrado su inclusión. Son exactamente los mismos que intentaron apartarlo desde el primer momento. Una versión que no se sostiene, que se cae por su propio peso y que las agrupaciones conocen perfectamente, porque han vivido este proceso desde dentro".

"También llama poderosamente la atención -insiste UGT- que la citada concejala vuelva a sacar a relucir la prevención de riesgos laborales. Curiosamente, esta fue la excusa utilizada ante los colectivos para justificar la exclusión de Benavides, aludiendo a un supuesto informe. Lo que sí existe es un informe que refleja múltiples deficiencias en el propio teatro, no atribuibles en modo alguno a nuestro afiliado. Un informe con el que UGT acudirá a la Inspección de Trabajo, como ya ha ocurrido en otros espacios municipales, incluida la Casa Consistorial".

Ante este cúmulo de hechos, desde UGT "anunciamos que se activan sin vuelta atrás las siguientes acciones: el estudio de acciones legales por el gasto innecesario que supone cuatriplicar el coste de un puesto que funcionaba correctamente; la denuncia por la externalización de recursos humanos que la propia administración tiene disponibles, vulnerando el Acuerdo Regulador y los principios de buen gobierno; el análisis de una posible vulneración de la protección de datos por el uso y difusión de informes a los que determinadas personas no deberían tener acceso; la denuncia ante la Delegación de Personal por no haber articulado la apertura de una bolsa de servicios extraordinarios para un puesto temporal que exige formación específica; y, finalmente, el inicio del protocolo de acoso laboral por las injurias y calumnias vertidas sobre un trabajador".

UGT Cádiz "no va a permitir que se utilice a un trabajador público como cortina de humo para tapar decisiones arbitrarias, ineficientes y políticamente interesadas. Defendemos la profesionalidad, la legalidad y el respeto a la plantilla municipal. Y en este asunto, no vamos a dar ni un paso atrás".